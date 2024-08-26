Gamescom 2024: монитор Samsung Odyssey 3D поддерживает объёмное изображение без очков

На выставке Gamescom 2024 Samsung представила свой первый трёхмерный игровой монитор Odyssey 3D, который не требует очков для создания 3D-эффекта. Монитор доступен в двух размерах — 27 и 37 дюймов, с плоской панелью 4K QLED и частотой обновления 165 Гц. Он поддерживает AMD FreeSync Premium и имеет время отклика 1 мс.

Samsung Odyssey 3D использует технологию отслеживания взгляда с помощью двух камер для преобразования 2D-изображений в 3D. Лентикулярная линза на передней панели позволяет отображать два разных изображения для каждого глаза, создавая впечатляющий трёхмерный эффект. Монитор также может преобразовывать обычный 2D-контент в 3D и поддерживает VR-игры.

Odyssey 3D оснащён двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и регулируемой по высоте подставкой. Монитор получил награду «Лучшая инновация» на CES 2024. Samsung планирует выпустить его на рынок до конца года, но стоимость пока не объявлена.

Ранее в этом году представительство компании Acer в Украине анонсировало старт продаж ноутбука Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition с 3D-экраном, которому не нужны специальные очки. Его тест уже можно почитать на нашем сайте.

Самая важная составляющая особенность ноутбука – дисплей 4K Ultra HD 3840 x 2160 пикселей с диагональю 15,6 дюймов, охватом 100% цветовой палитры Adobe RGB и яркостью 380 нит. В сочетании с набором камер и датчиков он адаптирует картинку под расположение лица пользователя и создает стереоскопическое изображение. О том как это работает — читайте в нашем тесте.

Сейчас эффекты SpatialLabs уже доступны в 140 играх, список содержит как всем известные хиты вроде God of War, Dying Light, NieR: Automata, Dark Souls, так и инди-проекты как Hollow Knight, и ежемесячно пополняется новыми тайтлами.