Gamescom 2024: монітор Samsung Odyssey 3D підтримує об’ємне зображення без окулярів

На виставці Gamescom 2024 Samsung представила свій перший тривимірний ігровий монітор Odyssey 3D, який не потребує очок для створення 3D-ефекту. Монітор доступний у двох розмірах – 27 та 37 дюймів, з плоскою панеллю 4K QLED та частотою оновлення 165 Гц. Він підтримує AMD FreeSync Premium та має час відгуку 1 мс.

Samsung Odyssey 3D використовує технологію відстеження погляду за допомогою двох камер для перетворення 2D-зображень на 3D. Лентикулярна лінза на передній панелі дозволяє відображати два різні зображення для кожного ока, створюючи вражаючий тривимірний ефект. Монітор також може перетворювати звичайний 2D-контент на 3D і підтримує VR-ігри.

Odyssey 3D оснащений двома портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 і підставкою, що регулюється по висоті. Монітор отримав нагороду “Краща інновація” на CES 2024. Samsung планує випустити його на ринок до кінця року, але вартість поки що не оголошена.

Раніше цього року представництво компанії Acer в Україні анонсувало старт продажу ноутбука Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition з 3D-екраном, якому не потрібні спеціальні окуляри. Його тест уже можна почитати на нашому сайті.

Найважливіша складова особливість ноутбука – дисплей 4K Ultra HD 3840 x 2160 пікселів з діагоналлю 15,6 дюймів, охопленням 100% палітри кольорів Adobe RGB і яскравістю 380 нит. У поєднанні з набором камер і датчиків він адаптує картинку під розташування обличчя користувача і створює стереоскопічне зображення. Про те, як це працює — читайте в нашому тесті.

Зараз ефекти SpatialLabs вже доступні в 140 іграх, список містить як усім відомі хіти на кшталт God of War, Dying Light, NieR: Automata, Dark Souls, так і інді-проекти як Hollow Knight, і щомісяця поповнюється новими тайтлами.