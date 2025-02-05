Galax выпустила Nvidia GeForce RTX 5080 с ирокезом05.02.25
Компания Galax продолжает расширять линейку видеокарт Hall of Fame, ориентированных на энтузиастов и оверклокеров. Очередной новинкой стала модель GeForce RTX 5080 HOF OC Lab Plus-X, выполненная на белой печатной плате с переработанным дизайном. Охлаждение видеокарты обеспечивается массивным кулером с тремя вентиляторами и декоративным элементом в виде короны с ARGB-подсветкой.
Ключевой особенностью новинки стала усиленная система питания. Она выполнена по схеме (14+6+6) фаз, а силовые элементы рассчитаны на нагрузку до 70 А. На торце платы размещён один разъём 12V-2×6. Производитель не уточняет уровень энергопотребления, но учитывая, что стандартный показатель TGP для GeForce RTX 5080 составляет 360 Вт, можно предположить, что у этой модификации он приближается к 400 Вт.
Кроме того, видеокарта оснащена двумя микросхемами BIOS и получила заводской разгон графического процессора: частота в boost-режиме увеличена с 2620 МГц до 2730 МГц. В числе дополнительных особенностей — индикатор рядом с разъёмом питания 12V-2×6, который сигнализирует о корректном подключении кабеля. На данный момент стоимость Galax GeForce RTX 5080 HOF OC Lab Plus-X не раскрывается.
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