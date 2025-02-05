Galax випустила Nvidia GeForce RTX 5080 з ірокезом

Компанія Galax продовжує розширювати лінійку відеокарт Hall of Fame, орієнтованих на ентузіастів та оверклокерів. Ще однією новинкою стала модель GeForce RTX 5080 HOF OC Lab Plus-X, виконана на білій друкованій платі з переробленим дизайном. Охолодження відеокарти забезпечується масивним кулером із трьома вентиляторами та декоративним елементом у вигляді корони з ARGB-підсвічуванням.

Ключовою особливістю новинки стала посилена система живлення. Вона виконана за схемою (14+6+6) фаз, а силові елементи розраховані на навантаження до 70 А. На торці плати розміщено один роз’єм 12V-2×6. Виробник не уточнює рівень енергоспоживання, але з огляду на те, що стандартний показник TGP для GeForce RTX 5080 становить 360 Вт, можна припустити, що в цій модифікації він наближається до 400 Вт.

Крім того, відеокарта оснащена двома мікросхемами BIOS і отримала заводський розгін графічного процесора: частота в режимі boost-режимі збільшена з 2620 МГц до 2730 МГц. Серед додаткових особливостей – індикатор поруч із роз’ємом живлення 12V-2×6, який сигналізує про коректне підключення кабелю. На даний момент вартість Galax GeForce RTX 5080 HOF OC Lab Plus-X не розкривається.