Функция записи геймлпея Steam Game Recording стала доступна для всех пользователей

Steam запустил публичный доступ для функции Game Recording, которая теперь доступна всем пользователям платформы. Эта функция позволяет записывать игровой процесс в фоновом режиме, а также предоставляет простые инструменты для редактирования и обмена видеороликами.

Основные особенности:

Фоновая запись : Запись игрового процесса автоматически осуществляется до 120 минут. Также поддерживается ручная активация записи с помощью горячей клавиши (по умолчанию Ctrl + F11).

: Запись игрового процесса автоматически осуществляется до 120 минут. Также поддерживается ручная активация записи с помощью горячей клавиши (по умолчанию Ctrl + F11). Редактор видео : Встроенный простой редактор позволяет добавлять пользовательские метки и индикаторы в видео, чтобы отметить важные моменты, например, битвы с боссами.

: Встроенный простой редактор позволяет добавлять пользовательские метки и индикаторы в видео, чтобы отметить важные моменты, например, битвы с боссами. Экспорт видео : Видео можно экспортировать в формате MP4. Есть несколько профилей качества записи, хотя глубоких настроек нет.

: Видео можно экспортировать в формате MP4. Есть несколько профилей качества записи, хотя глубоких настроек нет. Совместимость : Функция работает с видеокартами GeForce и Radeon, которые поддерживают аппаратное кодирование видео, а также с Steam Deck. В системах без современных GPU кодирование будет выполняться центральным процессором.

: Функция работает с видеокартами GeForce и Radeon, которые поддерживают аппаратное кодирование видео, а также с Steam Deck. В системах без современных GPU кодирование будет выполняться центральным процессором. Менеджер контента: Для управления скриншотами и видео будет доступен специальный менеджер.

Эта функция поможет пользователям Steam легко записывать и делиться яркими игровыми моментами с друзьями или в соцсетях.

Steam официально запустил функцию семейной библиотеки под названием «Семейные группы Steam». Функция позволяет делиться играми с близкими людьми. Пользователи могут создать семейную группу, пригласив до 5 родственников или друзей, и управлять этим процессом через клиент Steam, мобильное приложение или браузер.

После присоединения к семейной группе все её участники получают доступ к играм друг друга. Игроки сохраняют собственные игровые достижения и файлы сохранения, а также могут играть в игры даже тогда, когда владелец библиотеки занят другой игрой. Важно, что разработчики могут ограничить использование своих игр в рамках семейной библиотеки.

Одним из ключевых моментов является то, что если один из участников группы получит блокировку в игре, это может повлиять и на её владельца. Тем не менее, других членов семейной группы это не коснется.

Семейные группы Steam также поддерживают родительский контроль. Взрослые могут управлять игровым временем детей, доступом к играм и отслеживать их активность. Родительский контроль позволяет ограничивать доступ к магазину, чату, сообществу и управлять покупками, когда дети просят оплатить содержимое корзины.

Взрослые могут выйти из семейной группы в любое время, но для создания или присоединения к новой нужно подождать год после выхода из предыдущей.