Функція запису геймлпею Steam Game Recording стала доступною для всіх користувачів

Steam запустив публічний доступ для функції Game Recording, яка тепер доступна всім користувачам платформи. Ця функція дозволяє записувати ігровий процес у фоновому режимі, а також надає прості інструменти для редагування та обміну відео.

Основні особливості:

Фоновий запис : Запис ігрового процесу автоматично здійснюється до 120 хвилин. Також підтримується ручна активація запису за допомогою гарячої клавіші (за замовчуванням Ctrl+F11).

: Запис ігрового процесу автоматично здійснюється до 120 хвилин. Також підтримується ручна активація запису за допомогою гарячої клавіші (за замовчуванням Ctrl+F11). Редактор відео : Вбудований простий редактор дозволяє додавати мітки та індикатори у відео, щоб відзначити важливі моменти, наприклад, битви з босами.

: Вбудований простий редактор дозволяє додавати мітки та індикатори у відео, щоб відзначити важливі моменти, наприклад, битви з босами. Експорт відео : Відео можна експортувати у форматі MP4. Є кілька профілів якості запису, хоча глибоких налаштувань немає.

: Відео можна експортувати у форматі MP4. Є кілька профілів якості запису, хоча глибоких налаштувань немає. Сумісність : Функція працює з відеокартами GeForce та Radeon, які підтримують апаратне кодування відео, а також зі Steam Deck. У системах без сучасних GPU кодування виконуватиметься центральним процесором.

: Функція працює з відеокартами GeForce та Radeon, які підтримують апаратне кодування відео, а також зі Steam Deck. У системах без сучасних GPU кодування виконуватиметься центральним процесором. Менеджер контенту: Для керування скріншотами та відео буде доступний спеціальний менеджер.

Ця функція допоможе користувачам Steam легко записувати та ділитися яскравими ігровими моментами з друзями або в соцмережах.

Steam офіційно запустив функцію сімейної бібліотеки під назвою «Сімейні групи Steam». Функція дозволяє ділитися іграми з близькими людьми.

Після приєднання до сімейної групи всі її учасники отримують доступ до ігор один одного. в рамках сімейної бібліотеки.

Одним із ключових моментів є те, що якщо один із учасників групи отримає блокування у грі, це може вплинути і на його власника.

Сімейні групи Steam також підтримують батьківський контроль. Дорослі можуть керувати ігровим часом дітей, доступом до ігор і відстежувати їхню активність.

Дорослі можуть вийти із сімейної групи у будь-який час, але для створення або приєднання до нової потрібно почекати рік після виходу з попередньої.