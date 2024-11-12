Функція запису геймлпею Steam Game Recording стала доступною для всіх користувачів12.11.24
Steam запустив публічний доступ для функції Game Recording, яка тепер доступна всім користувачам платформи. Ця функція дозволяє записувати ігровий процес у фоновому режимі, а також надає прості інструменти для редагування та обміну відео.
Основні особливості:
- Фоновий запис: Запис ігрового процесу автоматично здійснюється до 120 хвилин. Також підтримується ручна активація запису за допомогою гарячої клавіші (за замовчуванням Ctrl+F11).
- Редактор відео: Вбудований простий редактор дозволяє додавати мітки та індикатори у відео, щоб відзначити важливі моменти, наприклад, битви з босами.
- Експорт відео: Відео можна експортувати у форматі MP4. Є кілька профілів якості запису, хоча глибоких налаштувань немає.
- Сумісність: Функція працює з відеокартами GeForce та Radeon, які підтримують апаратне кодування відео, а також зі Steam Deck. У системах без сучасних GPU кодування виконуватиметься центральним процесором.
- Менеджер контенту: Для керування скріншотами та відео буде доступний спеціальний менеджер.
Ця функція допоможе користувачам Steam легко записувати та ділитися яскравими ігровими моментами з друзями або в соцмережах.
Steam офіційно запустив функцію сімейної бібліотеки під назвою «Сімейні групи Steam». Функція дозволяє ділитися іграми з близькими людьми.
Після приєднання до сімейної групи всі її учасники отримують доступ до ігор один одного. в рамках сімейної бібліотеки.
Одним із ключових моментів є те, що якщо один із учасників групи отримає блокування у грі, це може вплинути і на його власника.
Сімейні групи Steam також підтримують батьківський контроль. Дорослі можуть керувати ігровим часом дітей, доступом до ігор і відстежувати їхню активність.
Дорослі можуть вийти із сімейної групи у будь-який час, але для створення або приєднання до нової потрібно почекати рік після виходу з попередньої.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Samsung Galaxy Flip – не зовсім іміджева історія. Компактний у складеному вигляді та практичний і класичний у розкладеному – він здається повноцінною альтернативою сучасним мобільним апаратам. Розберемося чи це так
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Функція запису геймлпею Steam Game Recording стала доступною для всіх користувачівSteam відео ігри
Steam запустив публічний доступ до функції Game Recording, яка тепер доступна всім користувачам платформи.
Xiaomi Smart Home Screen Mini – смарт-екран з HyperOS для розумного будинкуXiaomi дисплей розумний будинок
Xiaomi представила новий пристрій під назвою Xiaomi Smart Home Screen Mini, доступний поки що тільки на ринку Китаю