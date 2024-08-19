Fortnite на iOS и Android вновь работает. Epic Games Store вышел на мобильных устройствах19.08.24
Компания Epic Games объявила о запуске мобильной версии своего магазина Epic Games Store (EGS), которая теперь доступна для устройств на iOS и Android. Магазин можно загрузить на устройства Андроид по всему миру, а для iPhone он доступен только жителям Европейского союза.
Epic Games Store на мобильных устройствах представляет собой мультиплатформенный магазин, ориентированный на игры, что позволяет расширить его охват с ПК и macOS на мобильные платформы. Разработчики мобильных игр получат те же условия распределения доходов, что и разработчики для других платформ, с разделением 88/12 в пользу разработчиков.
Epic Games также предоставила инструкции по установке мобильной версии магазина, отмечая, что процесс установки может занять много времени из-за сложных настроек, предложенных Apple и Google. В компании утверждают, что установка сопровождается длительными этапами и «экранами страха», что, по их мнению, было сделано намеренно для усложнения процесса.
С запуском мобильного Epic Games Store игра Fortnite официально вернулась на мобильные устройства через этот магазин. Игроки с Android и iOS в ЕС могут также получить доступ к Fortnite через сторонний цифровой магазин AltStore. Это первый случай, когда Fortnite стала доступна на мобильных устройствах после того, как игра была удалена из App Store и Google Play в 2020 году.
Помимо Fortnite, на мобильных устройствах стали доступны игры Fall Guys и Rocket League Sideswipe. Игры можно загрузить на устройства Android по всему миру и на iPhone в ЕС через мобильную версию EGS и AltStore. Это также первый раз, когда Fall Guys стала доступной на мобильных устройствах после её релиза в 2020 году.
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Fortnite на iOS и Android вновь работает. Epic Games Store вышел на мобильных устройствахiOS Андроид игры смартфон
Компания Epic Games объявила о запуске мобильной версии своего магазина Epic Games Store (EGS), которая теперь доступна для устройств на iOS и Android.
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