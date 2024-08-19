Fortnite на iOS та Android знову працює. Epic Games Store вийшов на мобільних пристроях19.08.24
Компанія Epic Games оголосила про запуск мобільної версії свого магазину Epic Games Store (EGS), яка тепер доступна для пристроїв на iOS та Android. Магазин можна завантажити на пристрої Андроїд по всьому світу, а для iPhone він доступний лише для мешканців Європейського Союзу.
Epic Games Store на мобільних пристроях є мультиплатформенним магазином, орієнтованим на ігри, що дозволяє розширити його охоплення з ПК і macOS на мобільні платформи. Розробники мобільних ігор отримають самі умови розподілу доходів, як і розробники інших платформ, з поділом 88/12 на користь розробників.
Epic Games також надала інструкції зі встановлення мобільної версії магазину, зазначаючи, що процес установки може тривати багато часу через складні налаштування, запропоновані Apple і Google. У компанії стверджують, що установка супроводжується тривалими етапами та «екранами страху», що, на їхню думку, було зроблено навмисно для ускладнення процесу.
Із запуском мобільного Epic Games Store гра Fortnite офіційно повернулася на мобільні пристрої через цей магазин. Гравці з Android та iOS в ЄС можуть також отримати доступ до Fortnite через цифровий магазин AltStore. Це перший випадок, коли Fortnite стала доступна на мобільних пристроях після того, як гра була видалена з App Store та Google Play у 2020 році.
Крім Fortnite, на мобільних пристроях стали доступні ігри Fall Guys та Rocket League Sideswipe. Ігри можна завантажити на пристрої Android по всьому світу та на iPhone в ЄС через мобільну версію EGS та AltStore. Це також вперше, коли Fall Guys стала доступною на мобільних пристроях після її релізу у 2020 році.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Ноутбук Acer Chromebook Plus отримав досить потужний процесор, достатньо пам’яті та роз’єм для виведення зображення. Розберемося, навіщо йому це все.
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Fortnite на iOS та Android знову працює. Epic Games Store вийшов на мобільних пристрояхiOS Андроід ігри смартфон
Компанія Epic Games оголосила про запуск мобільної версії свого магазину Epic Games Store (EGS), яка тепер доступна для пристроїв на iOS та Android.
Швидка зарядка Realme SuperSonic 320 Вт заряджає смартфон на 100% за 4 хвилини 30 секундRealme зарядка розробка
За заявою представників Realme, SuperSonic Charge здатна зарядити акумулятор ємністю 4420 мАг на 26% всього за одну хвилину, а до 50% — менш ніж за дві хвилини.