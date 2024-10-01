Фильмы от Apple не слишком успешны. Их перестанут показывать в кинотеатрах01.10.24
Apple пересматривает свою стратегию в киноиндустрии после разочаровывающих кассовых сборов таких фильмов, как «Убийцы цветочной луны», «Наполеон» и «Аргайл». Согласно данным Bloomberg, компания приняла решение сосредоточиться на выпуске своих фильмов непосредственно на платформе Apple TV+, а не в кинотеатрах.
Из-за этого фильм «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом вышел в ограниченном прокате, а с 27 сентября стал доступен на Apple TV+. Несмотря на этот шаг, Apple планирует оставить за собой возможность выпускать крупные проекты в кинотеатрах. Например, в июне выйдет фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом.
Ранее Apple планировала ежегодно тратить около 1 миллиарда долларов на фильмы для кинотеатров, но теперь эти средства будут перераспределены на 10-12 более бюджетных проектов вместо нескольких дорогих картин. Тем не менее, компания планирует продолжать работать над одним-двумя крупными проектами в год.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm: перспективный?
Шасси ноутбуков ASUS Vivobook получилось настолько удачным что с ним можно встретить модели самого разного уровня. Неудивительно что Вивобук стал и платформой для обкатки процессоров от производителя мобильных чипов – компании Qualcomm
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Фильмы от Apple не слишком успешны. Их перестанут показывать в кинотеатрахApple кино сервис
Ранее Apple планировала ежегодно тратить около 1 миллиарда долларов на фильмы для кинотеатров, но теперь эти средства будут перераспределены на 10-12 более бюджетных проектов
Беспроводные наушники Nothing Ear (open) с автономностью до 30 часов стоят $150Bluetooth наушники
Nothing Ear (open) оборудованы динамиками, расположенными вне уха, и системой трехточечной балансировки с силиконовыми крючками