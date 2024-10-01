Фильмы от Apple не слишком успешны. Их перестанут показывать в кинотеатрах

Apple пересматривает свою стратегию в киноиндустрии после разочаровывающих кассовых сборов таких фильмов, как «Убийцы цветочной луны», «Наполеон» и «Аргайл». Согласно данным Bloomberg, компания приняла решение сосредоточиться на выпуске своих фильмов непосредственно на платформе Apple TV+, а не в кинотеатрах.

Из-за этого фильм «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом вышел в ограниченном прокате, а с 27 сентября стал доступен на Apple TV+. Несмотря на этот шаг, Apple планирует оставить за собой возможность выпускать крупные проекты в кинотеатрах. Например, в июне выйдет фильм о «Формуле-1» с Брэдом Питтом.

Ранее Apple планировала ежегодно тратить около 1 миллиарда долларов на фильмы для кинотеатров, но теперь эти средства будут перераспределены на 10-12 более бюджетных проектов вместо нескольких дорогих картин. Тем не менее, компания планирует продолжать работать над одним-двумя крупными проектами в год.