Фільми від Apple не надто успішні. Їх перестануть показувати у кінотеатрах

Apple переглядає свою стратегію в кіноіндустрії після касових зборів, що розчаровують, таких фільмів, як «Вбивці квіткового місяця», «Наполеон» і «Аргайл». Згідно з даними Bloomberg, компанія вирішила зосередитись на випуску своїх фільмів безпосередньо на платформі Apple TV+, а не в кінотеатрах.

Через це фільм «Вовки» з Джорджем Клуні та Бредом Піттом вийшов в обмеженому прокаті, а з 27 вересня став доступним на Apple TV+. Незважаючи на цей крок Apple планує залишити за собою можливість випускати великі проекти в кінотеатрах. Наприклад, у червні вийде фільм про «Формулу-1» із Бредом Піттом.

Раніше Apple планувала щорічно витрачати близько 1 мільярда доларів на фільми для кінотеатрів, але тепер ці кошти будуть перерозподілені на 10-12 бюджетніших проектів замість кількох дорогих картин. Проте компанія планує продовжувати працювати над одним-двома великими проектами на рік.