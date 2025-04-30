Fiio Snowsky Anywhere — Bluetooth-колонка с магнитным креплением

Компания Fiio представила новую портативную Bluetooth-колонку Snowsky Anywhere (F3401S), выделяющуюся рядом интересных особенностей.

Одной из главных новинок стала магнитная основа устройства, позволяющая закрепить колонку на любой стальной поверхности, в том числе вертикально. Это делает модель удобной для активного отдыха или работы в движении, когда важно освободить руки.

Колонка имеет округлый корпус и защищена от воды по стандарту IPX6. Snowsky Anywhere будет доступна в трёх цветах: белом, розовом и оливковом. Вес устройства составляет всего 190 граммов, а для удобства транспортировки предусмотрен встроенный ремешок, позволяющий носить колонку на сумке или рюкзаке.

Модель оснащена модулем Bluetooth 5.4 с поддержкой многоканального аудио через технологию Auracast и обеспечивает низкую задержку звука. При желании можно объединить две колонки для создания полноценного стереозвука. Аккумулятор ёмкостью 1400 мАч обеспечивает до 21 часа непрерывной работы, при этом полная зарядка через порт USB-C занимает около двух часов.

Стоимость Snowsky Anywhere варьируется от $39 до $59 на площадке Aliexpress. В официальном магазине Fiio на Amazon США колонка пока не появилась. Важно отметить, что с 1 мая 2025 года цены на продукцию Fiio вырастут на 40% из-за новых пошлин, поэтому приобрести устройство выгоднее до этой даты.

Ранее Fiio также анонсировала лёгкие наушники Anytime с игровым режимом и временем автономной работы до 58 часов. Вес новинки составляет всего 155 граммов, что делает её удобной для длительного использования.