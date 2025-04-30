Fiio Snowsky Anywhere – Bluetooth-колонка з магнітним кріпленням30.04.25
Компанія Fiio представила нову портативну Bluetooth-колонку Snowsky Anywhere (F3401S), що виділяється рядом цікавих особливостей.
Однією з головних новинок стала магнітна основа пристрою, що дозволяє закріпити колонку на будь-якій сталевій поверхні, зокрема вертикально. Це робить модель зручною для активного відпочинку або роботи у русі, коли важливо звільнити руки.
Колонка має округлий корпус та захищена від води за стандартом IPX6. Snowsky Anywhere буде доступна у трьох кольорах: білому, рожевому та оливковому. Вага пристрою складає всього 190 грамів, а для зручності транспортування передбачений вбудований ремінець, що дозволяє носити стовпчик на сумці або рюкзаку.
Модель оснащена модулем Bluetooth 5.4 із підтримкою багатоканального аудіо через технологію Auracast та забезпечує низьку затримку звуку. За бажання можна об’єднати дві колонки для створення повноцінного стереозвуку. Акумулятор ємністю 1400 мАч забезпечує до 21 години безперервної роботи, при цьому повне заряджання через порт USB-C займає близько двох годин.
Вартість Snowsky Anywhere варіюється від $39 до $59 на майданчику Aliexpress. В офіційному магазині Fiio на Amazon США колонка наразі не з’явилася. Важливо відзначити, що з 1 травня 2025 року ціни на продукцію Fiio зростуть на 40% через нові мита, тому придбати пристрій вигідніше до цієї дати.
Раніше Fiio також анонсувала легкі навушники Anytime з ігровим режимом та часом автономної роботи до 58 годин. Вага новинки становить лише 155 грамів, що робить її зручною для тривалого використання.
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