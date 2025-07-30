Figma Make разрабатывающий приложение с помощью ИИ стал доступен всем30.07.25
Инструмент Figma Make, основанный на технологиях искусственного интеллекта и предназначенный для генерации идей и создания прототипов веб-приложений с помощью простых текстовых запросов, теперь стал доступен всем пользователям.
Новый ИИ-инструмент, анонсированный в мае вместе с другими функциями Figma, официально вышел из стадии тестирования. Он будет доступен всем пользователям платформы, однако объем доступных возможностей напрямую зависит от уровня подписки. Полный доступ к Figma Make получат лишь обладатели подписки Full Seat, стоимость которой начинается от $16 в месяц. Для пользователей с более низким уровнем подписки функциональность ограничится черновиками — они смогут попробовать инструмент, но не смогут создавать полноценные проекты.
Figma Make отличается от других подобных решений вроде Gemini Code Assist от Google или GitHub Copilot от Microsoft тем, что предоставляет возможность указывать ссылки на желаемый дизайн. Пользователи могут загрузить изображение или указать существующий дизайн в Figma, а затем описать, что именно они хотят создать — например, «анимированный музыкальный плеер». На основе этого ШІ автоматично сгенерирует интерфейс.
Кроме того, инструмент поддерживает настройки с помощью команд на естественном языке, позволяя редактировать форматирование текста, стиль шрифта и другие параметры как автоматически, так и вручную. Любые элементы интерфейса можно будет дорабатывать: например, навести курсор на кнопку и попросить ШІ добавить ей анимацию, или задать поведение элементов интерфейса — например, анимацию индикатора времени при воспроизведении трека.
Таким образом, Figma Make не только упрощает старт разработки, но и делает процесс проектирования более гибким и интуитивным — особенно для дизайнеров, которые не хотят писать код.
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