Figma Make розробляючий додаток за допомогою ШІ став доступний всім30.07.25
Інструмент Figma Make, заснований на технологіях штучного інтелекту і призначений для генерації ідей та створення прототипів веб-застосунків за допомогою простих текстових запитів, тепер став доступним всім користувачам.
Новий ІІ-інструмент, анонсований у травні разом з іншими функціями Figma, офіційно вийшов із стадії тестування. Він буде доступний всім користувачам платформи, однак обсяг доступних можливостей залежить від рівня передплати. Повний доступ до Figma Make отримають лише власники підписки Full Seat, вартість якої починається від $16 на місяць. Для користувачів з нижчим рівнем передплати функціональність обмежиться чернетками — вони зможуть спробувати інструмент, але не зможуть створювати повноцінні проекти.
Figma Make відрізняється від інших подібних рішень на кшталт Gemini Code Assist від Google або GitHub Copilot від Microsoft тим, що надає . Користувачі можуть завантажити зображення або вказати існуючий дизайн Figma, а потім описати, що саме вони хочуть створити – наприклад, «анімований музичний плеєр». На основі цього ШІ автоматично згенерує інтерфейс.
Крім того, інструмент підтримує налаштування за допомогою команд природною мовою, дозволяючи редагувати форматування тексту, стиль шрифту та інші параметри як автоматично, так і вручну. Будь-які елементи інтерфейсу можна буде доопрацьовувати: наприклад, навести курсор на кнопку і попросити ШІ додати їй анімацію, або задати поведінку елементів інтерфейсу, наприклад, анімацію індикатора часу при відтворенні треку.
Таким чином, Figma Make не лише спрощує старт розробки, а й робить процес проектування гнучкішим та інтуїтивнішим — особливо для дизайнерів, які не хочуть писати код.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Набір клавіатури та мишки Logitech MK250 має стати черговим бестселером компанії у класі доступних комбо-комплектів. Розберемося чому
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Figma Make розробляючий додаток за допомогою ШІ став доступний всім розробка сервіс штучний інтелект
Figma Make відрізняється від інших рішень на зразок Gemini Code Assist від Google або GitHub Copilot від Microsoft тим, що надає можливість вказувати посилання на бажаний дизайн
Браслет Meta зчитує сигнали м’язів та дозволяє керувати пристроями без дотиків розробка
Meta займається розробкою подібних інтерфейсів з 2021 року, і поточна версія пристрою вважається однією з найбільш перспективних розробок
Figma Make розробляючий додаток за допомогою ШІ став доступний всім
Електрокар BYD Sealion 06 має запас ходу 605 км, 388 л.с. та вбудований холодильник
Бот ChatGPT Agent пройшов перевірку Cloudflare на робота
В Україні розробили законопроект заборони російського софту та обладнання з 2030 року
Укрзалізниця додасть верифікацію через Дію під час купівлі квитків
Google відключить сервіс коротких посилань goo.gl
WhoFi: Wi-Fi навчився розпізнавати людей за спотворення сигналу
Штучна нервова система для роботів дозволить їм відчувати дотик