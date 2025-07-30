Figma Make розробляючий додаток за допомогою ШІ став доступний всім

Інструмент Figma Make, заснований на технологіях штучного інтелекту і призначений для генерації ідей та створення прототипів веб-застосунків за допомогою простих текстових запитів, тепер став доступним всім користувачам.

Новий ІІ-інструмент, анонсований у травні разом з іншими функціями Figma, офіційно вийшов із стадії тестування. Він буде доступний всім користувачам платформи, однак обсяг доступних можливостей залежить від рівня передплати. Повний доступ до Figma Make отримають лише власники підписки Full Seat, вартість якої починається від $16 на місяць. Для користувачів з нижчим рівнем передплати функціональність обмежиться чернетками — вони зможуть спробувати інструмент, але не зможуть створювати повноцінні проекти.

Figma Make відрізняється від інших подібних рішень на кшталт Gemini Code Assist від Google або GitHub Copilot від Microsoft тим, що надає . Користувачі можуть завантажити зображення або вказати існуючий дизайн Figma, а потім описати, що саме вони хочуть створити – наприклад, «анімований музичний плеєр». На основі цього ШІ автоматично згенерує інтерфейс.

Крім того, інструмент підтримує налаштування за допомогою команд природною мовою, дозволяючи редагувати форматування тексту, стиль шрифту та інші параметри як автоматично, так і вручну. Будь-які елементи інтерфейсу можна буде доопрацьовувати: наприклад, навести курсор на кнопку і попросити ШІ додати їй анімацію, або задати поведінку елементів інтерфейсу, наприклад, анімацію індикатора часу при відтворенні треку.

Таким чином, Figma Make не лише спрощує старт розробки, а й робить процес проектування гнучкішим та інтуїтивнішим — особливо для дизайнерів, які не хочуть писати код.