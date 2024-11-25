Facebook Messenger получит видеозвонки в формате HD и фоны, созданные ИИ25.11.24
Meta анонсировала новые функции для своего приложения Messenger, направленные на улучшение качества общения и удобства пользователей. Среди ключевых обновлений — возможность совершать видеозвонки в формате HD. Теперь HD-звонки стали стандартом для звонков через Wi-Fi, а также доступны для звонков по сотовой связи. В дополнение к этому, появилась опция изоляции голоса, которая доступна в настройках звонка, что позволяет улучшить слышимость собеседника в шумной обстановке.
Также обновления включают возможность оставлять аудио- или видеосообщения, если контакт временно недоступен. Для пользователей iOS теперь доступна интеграция с Siri, что позволяет отправлять сообщения и совершать звонки с помощью голосовых команд. Еще одной интересной функцией стали фоны с искусственным интеллектом для видеозвонков, которые можно создавать, активировав значок «эффекты» во время звонка.
Эти нововведения являются продолжением недавних улучшений в Messenger, таких как функция сообществ, чат-бот Meta AI и инструменты для обмена большими файлами.
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