Facebook Messenger отримає відеодзвінки у форматі HD та фони, створені ШІ25.11.24
Meta анонсувала нові функції для своєї програми Messenger, спрямовані на покращення якості спілкування та зручності користувачів. Серед ключових оновлень – можливість здійснювати відеодзвінки у форматі HD. Тепер HD-дзвінки стали стандартом для дзвінків через Wi-Fi, а також доступні для дзвінків по стільниковому зв’язку. На додаток до цього з’явилася опція ізоляції голосу, яка доступна в налаштуваннях дзвінка, що дозволяє покращити чутність співрозмовника в шумній обстановці.
Також оновлення включають можливість залишати аудіо- або відео, якщо контакт тимчасово недоступний. Для користувачів iOS тепер доступна інтеграція із Siri, що дозволяє надсилати повідомлення та здійснювати дзвінки за допомогою голосових команд. Ще однією цікавою функцією стали фони зі штучним інтелектом для відеодзвінків, які можна створювати активуючи значок «ефекти» під час дзвінка.
Ці нововведення є продовженням недавніх покращень у Messenger, таких як функція спільнот, чат-бот Meta AI та інструменти для обміну великими файлами.
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