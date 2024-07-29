Эстония представила систему ПВО с искусственным интеллектом29.07.24
Эстонская компания DefSecIntel Solution представила на выставке Eurosatory 2024 новую систему ПВО под названием Eirshield, оснащенную искусственным интеллектом. Эта система разработана для эффективного противодействия мультикоптерам и беспилотникам с фиксированным крылом и обладает высокой степенью автономности, выполняя все задачи ПВО без внешней поддержки.
Eirshield оборудована передовым радиолокатором, способным обнаруживать воздушные угрозы на расстоянии до 8 км. Локатор работает в тандеме с радиочастотными датчиками и камерами EO/IR, что позволяет системе не только выявлять угрозы, но и проверять и классифицировать их.
Искусственный интеллект системы Eirshield отвечает за отслеживание целей и подавление радиосигналов и спутниковой навигации, что лишает беспилотники возможности управления. В зависимости от уровня угрозы, система может использовать различные типы противовоздушных боеприпасов, включая дроны с ИИ, ракеты или пулемет калибра 12,7 мм. Модульная конструкция системы позволяет быстро развертывать ее в полевых условиях, и настройка Eirshield на работу занимает не более 15 минут.
Для транспортировки системы используется двухзвенный вездеход Bandvagn 206 от AE Systems. Этот вездеход, разработанный в Швеции, уже знаком Вооруженным Силам Украины благодаря военной помощи со стороны западных партнеров.
Системы, подобные Eirshield, особенно актуальны для Украины, так как они служат последней линией обороны от ударных беспилотников и позволяют экономить более дорогие ракеты современных мощных противовоздушных систем. Недостаток ПВО малой дальности делает такие разработки еще более ценными.
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