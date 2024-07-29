Естонія представила систему ППО зі штучним інтелектом29.07.24
Естонська компанія DefSecIntel Solution представила на виставці Eurosatory 2024 нову систему ППО під назвою Eirshield, оснащену штучним інтелектом. Ця система розроблена для ефективної протидії мультикоптерам і безпілотникам з фіксованим крилом і має високий рівень автономності, виконуючи всі завдання ППО без зовнішньої підтримки.
Eirshield обладнана передовим радіолокатором, здатним виявляти повітряні загрози з відривом до 8 км. Локатор працює в тандемі з радіочастотними датчиками та камерами EO/IR, що дозволяє системі не тільки виявляти загрози, а й перевіряти та класифікувати їх.
Штучний інтелект системи Eirshield відповідає за відстеження цілей та придушення радіосигналів та супутникової навігації, що позбавляє безпілотники можливості керування. Залежно від рівня загрози, система може використовувати різні типи протиповітряних боєприпасів, включаючи дрони з ІІ, ракети або кулемет. калібру 12,7 мм. Модульна конструкція системи дозволяє швидко розгортати її в польових умовах і налаштування Eirshield на роботу займає не більше 15 хвилин.
Для транспортування системи використовується дволанковий всюдихід Bandvagn 206 від AE Systems. Цей всюдихід, розроблений у Швеції, вже знайомий Збройним Силам України завдяки військовій допомозі з боку західних партнерів.
Системи, подібні до Eirshield, особливо актуальні для України, оскільки вони служать останньою лінією оборони від ударних безпілотників і дозволяють економити дорожчі ракети сучасних потужних протиповітряних систем. Нестача ППО малої дальності робить такі розробки ще ціннішими.
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