Еще один бренд капсом. Redmi обновляет логотип и стратегию развития компании

Redmi, суббренд Xiaomi, представил новый логотип, написанный заглавными буквами «REDMI», символизирующий стратегическую трансформацию компании. Это изменение направлено на расширение ассортимента продукции и укрепление позиций бренда на рынке.

Одной из ключевых новинок стало объявление о запуске новой линейки смартфонов под названием «Turbo», которая заменит предыдущую серию «K». Новая серия сосредоточится на производительности и будет конкурировать в сегменте доступных устройств с высокой мощностью. При этом серия «K» преобразуется в прямого конкурента премиальных моделей, предлагая высококлассные характеристики по выгодной цене.

Как отметил президент Xiaomi Mobile Phone Лу Вейбинг, изменения являются частью долгосрочной стратегии бренда. Генеральный директор Redmi Ван Тэн Томас уточнил, что в то время как Xiaomi переходит в более высокие ценовые сегменты с премиальными моделями, серия «K» сохранит фокус на соотношении цена/производительность, а серия Pro будет предоставлять полноценный флагманский опыт.

Nokia приехала в Барселону на Mobile World Congress 2023 и заявила о планах сосредоточиться на «агрессивном росте». Новый логотип стал выражением динамической, энергичной и современной Nokia.

Финская компания основана в середине XIX века, впервые за почти 60 лет сменила легендарный логотип.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) в интервью Reuters назвал ключевые этапы стратегии компании. Это перезагрузка, ускорение и масштабирование. Первая стадия успешно завершилась.

Изменения продиктованы желанием компании уйти от ассоциации с телефонами, ведь она уже не занимается их производством. Этот бизнес несколько лет принадлежит HMD Global.

Руководство Nokia хочет запустить новый бренд, который будет сконцентрирован на сетях и промышленной цифровизации. Компания постарается нарастить долю услуг беспроводной связи с сетевым оборудованием и продавать клиентам частные сети 5G. В 2022 году корпоративные продажи выросли на 21% и получили долю 8% (2,11 млрд евро).