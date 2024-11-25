Ще один бренд капсом. Redmi оновлює логотип та стратегію розвитку компанії25.11.24
Redmi, суббренд Xiaomi, представив новий логотип, написаний великими літерами “REDMI”, що символізує стратегічну трансформацію компанії. Ця зміна спрямована на розширення асортименту продукції та зміцнення позицій бренду на ринку.
Однією із ключових новинок стало оголошення про запуск нової лінійки смартфонів під назвою “Turbo”, яка замінить попередню серію “K”. Нова серія зосередиться на продуктивності та конкуруватиме в сегменті доступних пристроїв з високою потужністю. При цьому серія “K” перетворюється на прямого конкурента преміальних моделей, пропонуючи висококласні характеристики за вигідною ціною.
Як зазначив президент Xiaomi Mobile Phone Лу Вейбінг, зміни є частиною довгострокової стратегії бренду. Генеральний директор Redmi Ван Тен Томас уточнив, що в той час як Xiaomi переходить у вищі цінові сегменти з преміальними моделями, серія “K” збереже фокус на співвідношенні ціна/продуктивність, а серія Pro надаватиме повноцінний флагманський досвід.
Свого часу і Nokia приїхала до Барселони на Mobile World Congress 2023 і заявила про плани зосередитися на «агресивному зростанні».Новий логотип став виразом динамічної, енергійної та сучасної Nokia.
Фінська компанія заснована в середині ХІХ століття, вперше за майже 60 років змінила легендарний логотип.
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Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк в інтерв’ю Reuters назвав ключові етапи стратегії компанії. Це перезавантаження, прискорення та масштабування. Перша стадія успішно завершилась.
Зміни продиктовані бажанням компанії уникнути асоціації з телефонами, адже вона вже не займається їх виробництвом. Цей бізнес кілька років належить HMD Global.
Керівництво Nokia хоче запустити новий бренд, який буде сконцентрований на мережах та промисловій цифровізації. Компанія намагатиметься наростити частку послуг бездротового зв’язку з мережевим обладнанням та продавати клієнтам приватні мережі 5G. У 2022 році корпоративні продажі зросли на 21% і отримали частку 8% (2,11 млрд євро).
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Ще один бренд капсом. Redmi оновлює логотип та стратегію розвитку компанії Redmi бізнес дизайн
Redmi, суббренд Xiaomi, представив новий логотип, написаний великими літерами “REDMI”, що символізує стратегічну трансформацію компанії
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