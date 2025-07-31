ЕС может блокировать Android-приложения на основании проверки возраста31.07.25
Европейский союз разрабатывает новые меры по защите детей и подростков в интернете. Как сообщает Android Headlines, в рамках этого проекта планируется внедрение приложения для подтверждения возраста, которое также будет проверять целостность Android-приложений с помощью системы безопасности Google.
Что известно
Система будет использовать Google Play Integrity API, который определяет, установлено ли приложение из официального магазина Google Play. Если программа загружена из другого источника — она не пройдет проверку.
Это уже вызвало беспокойство среди пользователей кастомных прошивок, которые часто устанавливают сторонние приложения или используют альтернативные магазины. Если план будет реализован, ни одно приложение, загруженное не из Google Play, не будет считаться «доверенным».
- Пользователи в ЕС могут потерять возможность устанавливать APK-файлы из сторонних источников;
- Пока система находится на стадии разработки, окончательное решение не принято;
- ЕС обещает, что контроль над личными данными останется у пользователя.
Инициатива является частью более широкой стратегії Євросоюза по цифровой безопасности и защите несовершеннолетних, но может встретить серьёзную критику со стороны Android-сообщества за ограничение свободы и гибкости платформы.
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