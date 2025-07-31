ЄС може блокувати Android-додатки на підставі перевірки віку31.07.25
Європейський Союз розробляє нові заходи щодо захисту дітей та підлітків в інтернеті. Як повідомляє Android Headlines, в рамках цього проекту планується впровадження додатка для підтвердження віку, який також перевірятиме цілісність Android-додатків за допомогою системи безпеки Google.
Що відомо
Система використовуватиме Google Play Integrity API, який визначає, чи встановлено програму з офіційного магазину Google Play. Якщо програма завантажена з іншого джерела, вона не пройде перевірку.
Це вже викликало занепокоєння серед користувачів кастомних прошивок, які часто встановлюють сторонні програми чи використовують альтернативні магазини. Якщо план буде реалізований, жодна програма, завантажена не з Google Play, не вважатиметься «довіреною».
- Користувачі в ЄС можуть втратити можливість встановлювати APK-файли зі сторонніх джерел;
- Поки система перебуває на стадії розробки, остаточного рішення не прийнято;
- ЄС обіцяє, що контроль над особистими даними залишиться у користувача.
Ініціатива є частиною ширшої стратегії Євросоюзу з цифрової безпеки та захисту неповнолітніх, але може зустріти серйозну критику з боку Android-спільноти за обмеження свободи та гнучкості платформи.
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