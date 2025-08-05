Epson Pro Cinema LS9000 — 4K-проектор с HDR+, 120 fps и ценой $4 000

Компания Epson расширила линейку домашних проекторов моделью Pro Cinema LS9000. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужен качественный 4K-кинопросмотр и игровой опыт на большом экране. При цене $4000 устройство позиционируется как доступная альтернатива топовым флагманам, при этом сохраняет серьёзные характеристики.

Проектор Epson Pro Cinema LS9000 поддерживает разрешение 4K и форматы высокого динамического диапазона, включая HDR10+. Яркость составляет 2200 люмен, а срок службы лазерного источника света заявлен до 20 000 часов — этого достаточно для регулярного использования на протяжении примерно 10 лет.

Для геймеров предусмотрена поддержка частоты до 120 кадров в секунду и низкая задержка вывода. Подключение осуществляется через HDMI 2.1, что открывает доступ к современным консолям и ПК.

Проектор оснащён системой регулировки объектива — вертикальное и горизонтальное смещение, автоматический зум. Также поддерживаются профессиональные IP-системы управления, такие как Control4, Crestron и PJLink.

Epson предлагает трёхлетнюю гарантию, включая двухдневную замену устройства, а также пожизненную техническую поддержку.