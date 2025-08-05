Epson Pro Cinema LS9000 – 4K-проектор з HDR+, 120 fps та ціною $4 000

Компанія Epson розширила лінійку домашніх проекторів Pro Cinema LS9000. Новинка орієнтована на користувачів, яким потрібен якісний 4K-кіноперегляд та ігровий досвід на великому екрані. При ціні $4000 пристрій позиціонується як доступна альтернатива топовим флагманам, зберігаючи при цьому серйозні характеристики.

Проектор Epson Pro Cinema LS9000 підтримує роздільну здатність 4K та формати високого динамічного діапазону, включаючи HDR10+. Яскравість складає 2200 люмен, а термін служби лазерного джерела світла заявлений до 20 000 годин – цього достатньо для регулярного використання протягом 10 років.

Для геймерів передбачена підтримка частоти до 120 кадрів за секунду та низька затримка виведення. Підключення здійснюється через HDMI 2.1, що відкриває доступ до сучасних консолей та ПК.

Проектор оснащений системою регулювання об’єктива – вертикальне та горизонтальне зміщення, автоматичний зум. Також підтримуються професійні IP-системи керування, такі як Control4, Crestron та PJLink.

Epson пропонує трирічну гарантію, включаючи дводенну заміну пристрою, а також довічну технічну підтримку.