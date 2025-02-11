Электроскутер Suzuki e-Address с запасом хода 87 км появится в продаже к концу 2025 года

Suzuki представила свой первый полностью электрический скутер e-Address, дебютировавший на выставке «Bharat Mobility Global Expo 2025» в Нью-Дели. В Индии модель получит название e-Access, а на европейском рынке выйдет под обозначением e-Address 125.

Электроскутер оснащён 4-киловаттным мотором с крутящим моментом 15 Нм, который питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью 3,07 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 87 км, полная зарядка занимает 6,7 часа. Среди режимов движения — экономичный Eco, усиленное рекуперативное торможение A и B, имитирующий поведение бензинового скутера. Также предусмотрена возможность движения задним ходом.

Suzuki e-Address получил 17-литровый отсек под сиденьем, светодиодное освещение и 4,2-дюймовый TFT-дисплей с возможностью подключения смартфона. Высота сиденья составляет 765 мм, а масса скутера — 122 кг. Передняя подвеска — телескопическая вилка, задняя — маятниковая с амортизатором. Скутер оснащён 12-дюймовыми колёсами, передним дисковым и задним барабанным тормозом.

Для модели предлагаются дополнительные аксессуары, включая тонированное ветровое стекло, 27-литровый кофр и подставки. В Индии продажи стартуют в апреле, в Европе e-Address появится к концу 2025 года. Производством займётся подразделение Suzuki Motorcycle India.