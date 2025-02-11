Електроскутер Suzuki e-Address із запасом ходу 87 км з’явиться у продажу до кінця 2025 року

Suzuki представила свій перший повністю електричний скутер e-Address, який дебютував на виставці “Bharat Mobility Global Expo 2025” у Нью-Делі. В Індії модель отримає назву e-Access, а на європейському ринку вийде під позначенням e-Address 125.

Електроскутер оснащений 4-кіловатним мотором з крутним моментом 15 Нм, який живиться від літій-залізо-фосфатного акумулятора ємністю 3,07 кВт·год. Заявлений запас ходу – до 87 км, повна зарядка займає 6,7 години. Серед режимів руху – економічний Eco, посилене рекуперативне гальмування A та B, що імітує поведінку бензинового скутера. Також передбачено можливість руху заднім ходом.

Suzuki e-Address отримав 17-літровий відсік під сидінням, світлодіодне освітлення та 4,2-дюймовий TFT-дисплей з можливістю підключення смартфона. Висота сидіння складає 765 мм, а маса скутера – 122 кг. Передня підвіска – телескопічна вилка, задня – маятникова з амортизатором. Скутер оснащений 12-дюймовими колесами, переднім дисковим та заднім барабанним гальмом.

Для моделі пропонуються додаткові аксесуари, включаючи тоноване вітрове скло, 27-літровий кофр та підставки. В Індії продажі стартують у квітні, в Європі e-Address з’явиться до кінця 2025 року. Виробництвом займеться підрозділ Suzuki Motorcycle India.