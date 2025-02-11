10.02.25
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
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Logitech G PRO X TKL RAPID

Нова клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше