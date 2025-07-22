Электросамокат Bo Turbo разгоняется до 160 км/час и стоит $29 50022.07.25
Стартап Bo, основанный инженерами, ранее работавшими в автоспортивной компании Williams, представил экспериментальную модель электросамоката Turbo. Новинку готовят к установлению мирового рекорда скорости в классе электросамокатов.
Модель Bo Turbo создана на базе серийного самоката Bo M, однако получила значительное обновление. В конструкции использованы два электродвигателя общей мощностью 24 000 Вт, а питание обеспечивает аккумулятор на 1800 Вт·ч. По данным производителя, самокат может развивать скорость более 160 км/ч и преодолевать до 240 км на одном заряде при постоянной скорости 30 км/ч.
Для понижения веса корпус изготовлен из авиационного алюминия, а коэффициент мощности на единицу массы, по словам разработчиков, превышает показатели некоторых суперкаров, в частности Bugatti Veyron. Конструкция также включает в себя воздухозаборники, которые служат для охлаждения электроники и тормозов и имеют аэродинамическую форму в стиле болидов Формулы-1.
Модель еще находится на стадии испытаний. Один из тестов провел бывший BMX-велогонщик Тре Уайт, достигший скорости 137 км/ч. В компании отмечают, что работа над усовершенствованием продолжается, и цель — преодолеть рубеж в 160 км/ч с последующей фиксацией мирового рекорда.
Bo Turbo планируют выпускать в ограниченной серии по заказу. Стартовая цена – 29 500 долларов США. Первый экземпляр передать покупателю в Мадриде в 2026 году, приурочив событие к проведению местного Гран-при.
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