Електросамокат Bo Turbo розганяється до 160 км/год і коштує $29 500

Стартап Bo, заснований інженерами, які раніше працювали в автоспортивній компанії Williams, представив експериментальну модель електросамокату Turbo. Новинку готують до встановлення світового рекорду швидкості у класі електросамокатів.

Модель Bo Turbo створена на базі серійного самокату Bo M, проте отримала значне оновлення. У конструкції використано два електродвигуни загальною потужністю 24 000 Вт, а живлення забезпечує акумулятор на 1800 Вт·год. За даними виробника, самокат може розвивати швидкість понад 160 км/год та долати до 240 км на одному заряді при постійній швидкості 30 км/год.

Для зниження ваги корпус виготовлений із авіаційного алюмінію, а коефіцієнт потужності на одиницю маси, за словами розробників, перевищує показники деяких суперкарів, зокрема Bugatti Veyron. Конструкція також включає повітрязабірники, які служать для охолодження електроніки і гальм і мають аеродинамічну форму в стилі болідів Формули-1.

Модель ще на стадії випробувань. Один із тестів провів колишній BMX-велогонщик Тре Уайт, який досяг швидкості 137 км/год. У компанії зазначають, що робота над удосконаленням триває, і мета — подолати рубіж 160 км/год із подальшою фіксацією світового рекорду.

Bo Turbo планують випускати в обмеженій серії на замовлення. Стартова ціна – 29 500 доларів США. Перший екземпляр передати покупцю в Мадриді у 2026 році, приурочивши подію до проведення місцевого Гран-прі.