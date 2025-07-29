Электрокар BYD Sealion 06 имеет запас хода 605 км, 388 л.с. и встроенный холодильник

Китайская компания BYD официально представила новый среднеразмерный электрический кроссовер Sealion 06. Несмотря на сравнительно невысокую цену, производитель смело называет новинку «высокоэнергетическим суперкроссовером» и обещает, что даже базовая версия не будет ощущаться как компромисс. Sealion 06 предлагает солидный запас хода, быструю зарядку, передовые технологии и развитые системы безопасности.

Электромобиль построен на платформе e-Platform 3.0 Evo с 800-вольтовой архитектурой — такой же, как у более дорогого BYD Seal. Новая модель будет выпускаться в трёх конфигурациях, с одним или двумя электромоторами, и с аккумулятором на выбор: 65,28 или 78,72 кВт·ч.

Версии с задним приводом оснащаются одним двигателем мощностью 227 или 241 л.с. и обеспечивают до 520 км хода на одной зарядке со стандартной батареей або до 605 км с увеличенной. Полный привод предполагает два мотора: задний на 241 л.с. и передний на 147 л.с. В сумме это 388 л.с. и до 520 км пробега.

Габариты новинки составляют 4810×1920×1675 мм, что делает Sealion 06 немного крупнее Tesla Model Y. В салоне установлен обновлённый интерфейс DiLink 100 с 15,6-дюймовым центральным дисплеем и 26-дюймовой проекцией для водителя. Одной из самых необычных опций стал встроенный холодильник с функцией подогрева.

Электрокроссовер оснащён современной системой помощи водителю God’s Eye C, которая включает пять радаров, двенадцать HD-камер и двенадцать ультразвуковых датчиков. Эта система обеспечивает более 30 функций активной безопасности, включая помощь при движении по трассе и автоматическую парковку.

Цены на BYD Sealion 06 в Китае стартуют с отметки $21 000 и доходят до $23 000 в зависимости от конфигурации.