Электрокар BYD Sealion 06 имеет запас хода 605 км, 388 л.с. и встроенный холодильник29.07.25
Китайская компания BYD официально представила новый среднеразмерный электрический кроссовер Sealion 06. Несмотря на сравнительно невысокую цену, производитель смело называет новинку «высокоэнергетическим суперкроссовером» и обещает, что даже базовая версия не будет ощущаться как компромисс. Sealion 06 предлагает солидный запас хода, быструю зарядку, передовые технологии и развитые системы безопасности.
Электромобиль построен на платформе e-Platform 3.0 Evo с 800-вольтовой архитектурой — такой же, как у более дорогого BYD Seal. Новая модель будет выпускаться в трёх конфигурациях, с одним или двумя электромоторами, и с аккумулятором на выбор: 65,28 или 78,72 кВт·ч.
Версии с задним приводом оснащаются одним двигателем мощностью 227 или 241 л.с. и обеспечивают до 520 км хода на одной зарядке со стандартной батареей або до 605 км с увеличенной. Полный привод предполагает два мотора: задний на 241 л.с. и передний на 147 л.с. В сумме это 388 л.с. и до 520 км пробега.
Габариты новинки составляют 4810×1920×1675 мм, что делает Sealion 06 немного крупнее Tesla Model Y. В салоне установлен обновлённый интерфейс DiLink 100 с 15,6-дюймовым центральным дисплеем и 26-дюймовой проекцией для водителя. Одной из самых необычных опций стал встроенный холодильник с функцией подогрева.
Электрокроссовер оснащён современной системой помощи водителю God’s Eye C, которая включает пять радаров, двенадцать HD-камер и двенадцать ультразвуковых датчиков. Эта система обеспечивает более 30 функций активной безопасности, включая помощь при движении по трассе и автоматическую парковку.
Цены на BYD Sealion 06 в Китае стартуют с отметки $21 000 и доходят до $23 000 в зависимости от конфигурации.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Набор клавиатуры и мышки Logitech MK250 должен стать очередным бестселлером компании в классе доступных комбо-комплектов. Разберемся почему
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Электрокар BYD Sealion 06 имеет запас хода 605 км, 388 л.с. и встроенный холодильник автомобиль электротранспорт
Электромобиль BYD Sealion 06 построен на платформе e-Platform 3.0 Evo с 800-вольтовой архитектурой
Бот ChatGPT Agent прошел проверку Cloudflare на робота искусственный интеллект
Пока OpenAI не прокомментировала инцидент официально. Но, учитывая реакцию сообщества, в ближайшее время компании придется решить
Электрокар BYD Sealion 06 имеет запас хода 605 км, 388 л.с. и встроенный холодильник
Бот ChatGPT Agent прошел проверку Cloudflare на робота
В Украине разработали законопроект запрета российского софта и оборудования с 2030 года
Укрзалізниця добавит верификацию через Дію при покупке билетов
Google отключит сервис коротких ссылок goo.gl
WhoFi: Wi-Fi научился распознавать людей по искажению сигнала
Мышка Razer Cobra HyperSpeed с 26 000 DPI стоит $100