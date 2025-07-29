Електрокар BYD Sealion 06 має запас ходу 605 км, 388 л.с. та вбудований холодильник29.07.25
Китайская компания BYD официально представила новый среднеразмерный электрический кроссовер Sealion 06. Несмотря на сравнительно невысокую цену, производитель смело называет новинку «высокоэнергетическим суперкроссовером» и обещает, что даже базовая версия не будет ощущаться как компромисс. Sealion 06 предлагает солидный запас хода, быструю зарядку, передовые технологии и развитые системы безопасности.
Электромобиль построен на платформе e-Platform 3.0 Evo с 800-вольтовой архитектурой — такой же, как у более дорогого BYD Seal. Новая модель будет выпускаться в трёх конфигурациях, с одним или двумя электромоторами, и с аккумулятором на выбор: 65,28 или 78,72 кВт·ч.
Версии с задним приводом оснащаются одним двигателем мощностью 227 или 241 л.с. и обеспечивают до 520 км хода на одной зарядке со стандартной батареей або до 605 км с увеличенной. Полный привод предполагает два мотора: задний на 241 л.с. и передний на 147 л.с. В сумме это 388 л.с. и до 520 км пробега.
Габарити новинки становлять 4810×1920×1675 мм, що робить Sealion 06 трохи більшим за Tesla Model Y. У салоні встановлений оновлений інтерфейс DiLink 100 з 15,6-дюймовим центральним дисплеєм і 26-дюймовою проекцією для водія. Однією з незвичайних опцій став вбудований холодильник з функцією підігріву.
Електрокросовер оснащений сучасною системою допомоги водію God’s Eye C, яка включає п’ять радарів, дванадцять HD-камер та дванадцять ультразвукових датчиків. Ця система забезпечує більше 30 функцій активної безпеки, включаючи допомогу під час руху по трасі та автоматичне паркування.
Ціни на BYD Sealion 06 у Китаї стартують з позначки $21 000 і сягають $23 000 залежно від конфігурації.
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