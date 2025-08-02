Джек Дорси запустил мессенджер Bitchat работающий без подключения к интернету

Сооснователь Twitter (ныне X) и глава компании Block Джек Дорси представил новое приложение — мессенджер Bitchat Mesh, доступный в App Store. Разработка с открытым исходным кодом позиционируется как экспериментальный проект, собранный «на выходных», но уже привлёк внимание сообщества, интересующегося альтернативными средствами связи.

Как работает Bitchat Mesh

Приложение использует технологию Bluetooth Mesh, позволяя устройствам передавать сообщения напрямую, без подключения к интернету, Wi-Fi или мобильной сети. Каждое сообщение шифруется по принципу end-to-end и пересылается через одноранговую сеть. Радиус действия — до 300 метров, при этом возможна ретрансляция через промежуточные устройства.

При первом запуске пользователю автоматически присваивается случайный никнейм (например, @rabbit5), который можно изменить. Переключившись на вкладку «Пользователи», можно увидеть других людей поблизости и начать приватный чат — без логинов, паролей и сторонних серверов.

Основной акцент — на приватность

Bitchat не требует регистрации, не собирает данные и не использует облачные хранилища. Приложение ориентировано на автономную работу в условиях, где недоступна обычная связь: на массовых мероприятиях, в путешествиях, при авариях мобильной сети или отключениях интернета.

На данный момент приложение доступно только для iOS и не во всех странах. Поддержка Android-устройств временно недоступна из-за технических неполадок — соответствующее обновление уже отправлено на модерацию в Apple.

Код проекта опубликован на GitHub. Сам Дорси подчёркивает, что Bitchat — это скорее эксперимент, чем коммерческий продукт, но не исключает его дальнейшего развития.