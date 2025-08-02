Джек Дорсі запустив месенджер Bitchat, який працює без підключення до інтернету02.08.25
Співзасновник Twitter (нині X) та голова компанії Block Джек Дорсі представив новий додаток – месенджер Bitchat Mesh, доступний в App Store. Розробка з відкритим вихідним кодом позиціонується як експериментальний проект, зібраний на вихідних, але вже привернув увагу спільноти, яка цікавиться альтернативними засобами зв’язку.
Як працює Bitchat Mesh
Програма використовує технологію Bluetooth Mesh, дозволяючи пристроям надсилати повідомлення безпосередньо, без підключення до інтернету, Wi-Fi або мобільної мережі. Кожне повідомлення шифрується за принципом end-to-end та пересилається через однорангову мережу. Радіус дії – до 300 метрів, при цьому можлива ретрансляція через проміжні пристрої.
При першому запуску користувачеві автоматично надається випадковий нікнейм (наприклад, @rabbit5), який можна змінити. Перейшовши на вкладку «Користувачі», можна побачити інших людей поблизу і почати приватний чат без логінів, паролів і сторонніх серверів.
Основний акцент – на приватність
Bitchat не вимагає реєстрації, не збирає дані та не використовує хмарні сховища. Додаток орієнтований на автономну роботу в умовах, де недоступний звичний зв’язок: на масових заходах, у подорожах, при аваріях мобільної мережі або відключеннях інтернету.
На даний момент програма доступна тільки для iOS і не в усіх країнах. Підтримка Android-пристроїв тимчасово недоступна через технічні проблеми – відповідне оновлення вже відправлено на модерацію в Apple.
Код проекту опубліковано на GitHub. Сам Дорсі наголошує, що Bitchat — це скоріше експеримент, ніж комерційний продукт, але не виключає його подальшого розвитку.
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Джек Дорсі запустив месенджер Bitchat, який працює без підключення до інтернету месенджер
Bitchat не вимагає реєстрації, не збирає дані та не використовує хмарні сховища. Додаток орієнтований на автономну роботу
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