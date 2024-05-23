Dota 2 получила крупное обновление. Какие внесли изменения геймплея и механик?

Патч для игры Dota 2 под номером 7.36 принес значительное количество изменений и нововведений, однако разработчики так и не добавили нового персонажа Ringmaster, которого обещали ввести в игру в начале 2024 года.

Самое масштабное изменение патча — это добавление двух новых механик: врожденных способностей и аспектов. Теперь каждый персонаж начинает игру с одной врожденной способностью, на которую не нужно тратить очко навыков. Врожденные способности могут быть уже существующими в игре или специально добавленными навыками.

Врожденные способности бывают двух типов:

Постоянный уникальный эффект — например, Faceless Void замедляет вражеские снаряды атак, а Dawnbreaker раскрывает всю карту с восходом солнца. Добавление обычной способности дополнительного уровня и доступность с самого начала — например, Kunkka сразу имеет способность Tidebringer и может изучить ее еще четыре раза, как обычно. То же самое у Legion Commander и ее способности Moment of Courage.

Также у каждого персонажа появились аспекты — это уникальные черты, которые можно выбрать перед началом матча. У каждого героя представлено два варианта аспектов:

Аспекты позволяют выбрать стиль игры, который лучше подходит вам или конкретной ситуации.

Аспекты можно найти на странице героя над его способностями, в игре над иконкой врожденной способности, в таблице счета, а также на верхней панели (если зажать клавишу Alt).

Аспекты невозможно поменять после стадии планирования, и они не раскрываются вражеской команде до начала игры.

Аспекты влияют на героев различными способами. Например, Viper может либо добавить мгновенный урон вокруг жертвы Poison Attack, либо стать более живучим в области действия Nethertoxin. Wraith King может либо призывать скелетов, либо наносить атаками дополнительный урон от сглаза.

Кроме этих крупных изменений, Valve также изменила способности большинства персонажей, характеристики артефактов и нейтральных предметов, немного подкорректировала ландшафт карты и внесла изменения в общие механики игры.

Подробнее ознакомиться с деталями обновления Дота 2 можно на официальном сайте.