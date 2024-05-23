Dota 2 отримала велике оновлення. Які внесли зміни у геймплей та механіки?23.05.24
Патч для гри Dota 2 під номером 7.36 приніс значну кількість змін та нововведень, проте розробники так і не додали нового персонажа Ringmaster, якого обіцяли ввести у гру на початку 2024 року.
Наймасштабніша зміна патчу – це додавання двох нових механік: вроджених здібностей та аспектів. Тепер кожен персонаж починає гру з однією вродженою здатністю, на яку не потрібно витрачати очко навичок. Вроджені здібності можуть бути вже існуючими у грі або спеціально доданими навичками.
Вроджені здібності бувають двох типів:
- Постійний унікальний ефект — наприклад, Faceless Void уповільнює ворожі атаки, а Dawnbreaker розкриває всю карту зі сходом сонця.
- Додавання звичайної здатності додаткового рівня та доступність із самого початку — наприклад, Kunkka відразу має здатність Tidebringer і може вивчити її ще чотири рази, як завжди. Те саме у Legion Commander та її здібності Moment of Courage.
Також у кожного персонажа з’явилися аспекти — унікальні риси, які можна вибрати перед початком матчу. У кожного героя представлено два варіанти аспектів:
- Аспекти дозволяють вибрати стиль гри, який краще підходить вам чи конкретній ситуації.
- Аспекти можна знайти на сторінці героя над його здібностями, у грі над іконкою вродженої здібності, у таблиці рахунку, а також на верхній панелі (якщо затиснути клавішу Alt).
- Аспекти неможливо змінити після стадії планування, і вони не розкриваються ворожій команді до початку гри.
Аспекти впливають на героїв у різний спосіб. Наприклад, Viper може або додати миттєву шкоду навколо жертви Poison Attack, або стати більш живучим в дію Nethertoxin. Wraith King може або закликати скелетів, або наносити атаками додаткову шкоду від пристріту.
Крім цих великих змін, Valve також змінила здібності більшості персонажів, характеристики артефактів та нейтральних предметів, трохи підкоригувала ландшафт карти та внесла зміни до загальних механіків гри.
Подробнее ознакомиться с деталями обновления Дота 2 можно на официальном сайте.
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