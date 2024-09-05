Доступный смартфон Redmi 14C с MediaTek Helio G81 Ultra, 6,88″ дисплеем 120 Гц оценили в $130

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 14C. Это первый смартфон, оснащенный процессором Helio G81 Ultra от MediaTek. Смартфон доступен в вариантах с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена с помощью слота для карт microSD.

Смартфон Redmi 14C оснащен аккумулятором емкостью 5160 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 18 Вт. На передней панели устройства расположен 6,88-дюймовый IPS LCD дисплей разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 13 МП фронтальная камера, расположенная в каплевидном вырезе. Сканер отпечатков пальцев размещен сбоку смартфона.

На задней панели находится основная камера с разрешением 50 МП и дополнительный объектив, а также вспышка и наклейка. Redmi 14C представлен в цветах Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple и Starry Blue. Хотя Xiaomi еще не раскрыла официальные цены, смартфон уже доступен у розничных продавцов в Чехии по цене от 130 долларов США.