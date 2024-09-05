Доступний смартфон Redmi 14C з MediaTek Helio G81 Ultra, 6,88″ дисплеєм 120 Гц оцінили в $130

Xiaomi представила новий бюджетний смартфон Redmi 14C Це перший смартфон оснащений процесором Helio G81 Ultra від MediaTek. Смартфон доступний у варіантах з 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті, яка може бути розширена за допомогою слота для карт microSD.

Смартфон Redmi 14C оснащений акумулятором ємністю 5160 мАг, що підтримує швидке заряджання потужністю 18 Вт. На передній панелі пристрою розташований 6,88-дюймовий IPS LCD дисплей роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Для селфі та відеодзвінків передбачена 13 МП фронтальна камера, розташована у краплеподібному вирізі. Сканер відбитків пальців розміщено збоку смартфона.

На задній панелі знаходиться основна камера з роздільною здатністю 50 МП та додатковий об’єктив, а також спалах та наклейка. Redmi 14C представлений у кольорах Midnight Black, Sage Green, Dreamy Purple та Starry Blue. Хоча Xiaomi ще не розкрила офіційні ціни, смартфон доступний у роздрібних продавців у Чехії за ціною від 130 доларів США.