20.01.25
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
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Ugreen HiTune S5

Первые Bluetooth-наушники с дополнительным креплением на ухе – рассказываем про Ugreen HiTune S5. Так ли они хороши для спорта?