Дональд Трамп отсрочил запрет на TikTok в США на 75 дней22.01.25
Дважды избранный президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно останавливает выполнение требований, направленных на разрыв связей между TikTok и его китайским материнским холдингом ByteDance.
Документ предписывает Министерству юстиции США в течение 75 дней не накладывать штрафы на американские компании, взаимодействующие с TikTok. Это включает такие гиганты, как Apple и Google, которые предоставляют доступ к приложению через свои платформы. Также Министерство обязано уведомить эти компании о временном отсутствии нарушений закона.
Эти меры ставят на паузу выполнение законодательства, принятого Конгрессом и поддержанного Верховным судом, которое требует от ByteDance отделить TikTok или столкнуться с запретом на использование приложения в США. Закон вступил в силу 19 января 2025 года и предусматривает значительные штрафы для компаний, продолжающих сотрудничество с TikTok.
Последствия
Трамп заявил, что этот шаг направлен на пересмотр подходов к TikTok и предотвращение резких действий, которые могут навредить пользователям и компаниям. Указ также дает время на проработку возможной сделки, согласно которой американское правительство может получить 50% акций TikTok через совместный проект с неназванной частной компанией.
Однако детали этой сделки остаются неясными, а сам указ не изменяет суть закона. После истечения 75-дневного срока американские компании вновь могут столкнуться с риском штрафов.
Несмотря на обещания защиты, компании могут воздержаться от активного взаимодействия с TikTok, учитывая неопределенность и потенциальные риски, связанные с будущими штрафами и возможными изменениями в законодательстве.
Этот шаг Трампа демонстрирует попытку сохранить контроль над TikTok в США, одновременно избегая резкого запрета, который может вызвать экономические и политические последствия.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Первые Bluetooth-наушники с дополнительным креплением на ухе – рассказываем про Ugreen HiTune S5. Так ли они хороши для спорта?
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Дональд Трамп отсрочил запрет на TikTok в США на 75 дней социальные сети США
Дважды избранный президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно останавливает выполнение требований, направленных на разрыв связей между TikTok и его китайским материнским холдингом ByteDance.
Монитор LG UltraGear G8 имеет частоту экрана 240 Гц в режиме 4K и 480 Гц в режиме 1080p LG монитор
Для плавного игрового процесса LG UltraGear G8 поддерживает технологии NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync.
Дональд Трамп отсрочил запрет на TikTok в США на 75 дней
Монитор LG UltraGear G8 имеет частоту экрана 240 Гц в режиме 4K и 480 Гц в режиме 1080p
Дрон DJI Flip управляется голосом и летает полчаса от одного заряда
HMD полностью прекратила производство всех смартфонов Nokia
Adobe позволит удалять фон и менять размер тысяч фото одним кликом
Baseus EnerGeek MiFi — мобильная точка доступа и большой павер-банк
CEO Nvidia Дженсен Хуанг вызвал падение акций компаний, которые занимаются квантовыми компьютерами