Дональд Трамп отсрочил запрет на TikTok в США на 75 дней

Дважды избранный президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно останавливает выполнение требований, направленных на разрыв связей между TikTok и его китайским материнским холдингом ByteDance.

Документ предписывает Министерству юстиции США в течение 75 дней не накладывать штрафы на американские компании, взаимодействующие с TikTok. Это включает такие гиганты, как Apple и Google, которые предоставляют доступ к приложению через свои платформы. Также Министерство обязано уведомить эти компании о временном отсутствии нарушений закона.

Эти меры ставят на паузу выполнение законодательства, принятого Конгрессом и поддержанного Верховным судом, которое требует от ByteDance отделить TikTok или столкнуться с запретом на использование приложения в США. Закон вступил в силу 19 января 2025 года и предусматривает значительные штрафы для компаний, продолжающих сотрудничество с TikTok.

Последствия

Трамп заявил, что этот шаг направлен на пересмотр подходов к TikTok и предотвращение резких действий, которые могут навредить пользователям и компаниям. Указ также дает время на проработку возможной сделки, согласно которой американское правительство может получить 50% акций TikTok через совместный проект с неназванной частной компанией.

Однако детали этой сделки остаются неясными, а сам указ не изменяет суть закона. После истечения 75-дневного срока американские компании вновь могут столкнуться с риском штрафов.

Несмотря на обещания защиты, компании могут воздержаться от активного взаимодействия с TikTok, учитывая неопределенность и потенциальные риски, связанные с будущими штрафами и возможными изменениями в законодательстве.

Этот шаг Трампа демонстрирует попытку сохранить контроль над TikTok в США, одновременно избегая резкого запрета, который может вызвать экономические и политические последствия.