Дональд Трамп відстрочив заборону на TikTok у США на 75 днів

Двічі обраний президент США Дональд Трамп підписав указ, який тимчасово зупиняє виконання вимог щодо розриву зв’язків між TikTok і його китайським материнським холдингом ByteDance.

Документ наказує Міністерству юстиції США протягом 75 днів не накладати штрафи на американські компанії, що взаємодіють із TikTok. Це включає такі гіганти, як Apple і Google, які надають доступ до програми через свої платформи. Також Міністерство зобов’язане повідомити ці компанії про тимчасову відсутність порушень закону.

Ці заходи ставлять на паузу виконання законодавства, ухваленого Конгресом та підтриманого Верховним судом, яке вимагає від ByteDance відокремити TikTok або зіткнутися із забороною використання додатка в США. Закон набрав чинності 19 січня 2025 року та передбачає значні штрафи для компаній, які продовжують співпрацю з TikTok.

Наслідки

Трамп заявив, що цей крок спрямований на перегляд підходів до TikTok та запобігання різким діям, які можуть нашкодити користувачам та компаніям. Указ також дає час на опрацювання можливої ​​угоди, згідно з якою американський уряд може отримати 50% акцій TikTok через спільний проект із неназваною приватною компанією.

Проте деталі цієї угоди залишаються незрозумілими, а сам указ не змінює суть закону. Після закінчення 75-денного терміну американські компанії можуть зіткнутися з ризиком штрафів.

Незважаючи на обіцянки захисту, компанії можуть утриматися від активної взаємодії з TikTok, враховуючи невизначеність та потенційні ризики, пов’язані з майбутніми штрафами та можливими змінами у законодавстві.

Цей крок Трампа демонструє спробу зберегти контроль над TikTok у США, одночасно уникаючи різкої заборони, яка може спричинити економічні та політичні наслідки.