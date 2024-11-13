Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl понадобится видеокарта RTX 4070, а Nvidia уже выпустила драйверы

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ожидаемый многими игроками, станет значимым событием ноября. Игра от украинской студии GSC Game World, созданная на основе модифицированного движка Unreal Engine 5.1, будет поддерживать ключевые технологии Nvidia, включая DLSS 3 с генерацией кадров и Nvidia Reflex, что поможет повысить плавность игрового процесса.

Согласно информации от Nvidia, игра окажется достаточно требовательной к графическим системам. Для стабильной работы с частотой более 60 кадров в секунду в нативном разрешении Full HD потребуется видеокарта не ниже уровня GeForce RTX 4070. При разрешении 1440p необходима уже GeForce RTX 4070 Ti Super, а для 4K даже флагманская GeForce RTX 4090 не обеспечит более 60 fps без дополнительных оптимизаций.

Технология DLSS 3 от Nvidia с генерацией кадров призвана улучшить производительность, что позволит комфортно играть в Full HD на ноутбуках с младшими видеокартами серии GeForce RTX 40.

Официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl назначен на 20 ноября. Игра выйдет на платформах ПК и Xbox Series X/S, а также будет доступна в сервисе Game Pass. Стоимость стандартного издания в украинском Steam составляет 1399 гривен, а издания Deluxe и Ultimate доступны за 1899 и 2549 гривен соответственно.

Nvidia выпустила новый драйвер GeForce 566.14 WHQL, оптимизированный для грядущих релизов игр S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и Microsoft Flight Simulator 2024, которые выйдут 20 и 19 ноября соответственно. Оба проекта поддерживают передовые технологии компании, включая DLSS 3, обеспечивающую улучшенную производительность и качество изображения.

В данном обновлении устранены проблемы, включая недоступность пользовательских разрешений DSR/DLDSR в некоторых играх и трудности с применением фильтров GFE Freestyle в Call of Duty: Modern Warfare III. Скачать драйвер можно через официальное приложение Nvidia App или на сайте компании.