Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знадобиться відеокарта RTX 4070, а Nvidia вже випустила драйвери13.11.24
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, очікуваний багатьма гравцями, стане важливою подією листопада. Гра від української студії GSC Game World, створена на основі модифікованого двигуна Unreal Engine 5.1, підтримуватиме ключові технології Nvidia, включаючи DLSS 3 з генерацією кадрів та Nvidia Reflex, що допоможе підвищити плавність ігрового процесу.
Відповідно до інформації від Nvidia, гра виявиться досить вимогливою до графічних систем. Для стабільної роботи з частотою більше 60 кадрів в секунду в нативній роздільній здатності Full HD знадобиться відеокарта не нижче рівня GeForce RTX 4070. При роздільній здатності 1440p необхідна вже GeForce RTX 4070 Ti Super, а для 4K навіть флагманська GeForce RTX 4090 не забезпечить більше оптимізації.
Технологія DLSS 3 від Nvidia з генерацією кадрів покликана покращити продуктивність, що дозволить комфортно грати у Full HD на ноутбуках із молодшими відеокартами серії GeForce RTX 40.
Офіційний реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl призначено на 20 листопада. Гра вийде на платформах ПК та Xbox Series X/S, а також буде доступна у сервісі Game Pass. Вартість стандартного видання в українському Steam складає 1399 гривень, а видання Deluxe та Ultimate доступні за 1899 та 2549 гривень відповідно.
Nvidia випустила новий драйвер GeForce 566.14 WHQL, оптимізований для майбутніх релізів ігор S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та Microsoft Flight Simulator 2024, які вийдуть 20 та 19 листопада відповідно. Обидва проекти підтримують передові технології компанії, включаючи DLSS 3, що забезпечує покращену продуктивність та якість зображення.
У цьому оновленні усунуті проблеми, включаючи недоступність дозволів користувача DSR/DLDSR в деяких іграх і труднощі із застосуванням фільтрів GFE Freestyle в Call of Duty: Modern Warfare III. Завантажити драйвер можна через офіційний додаток Nvidia App або на сайті компанії.
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