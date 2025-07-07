DJI FlyCart 100 — грузовой дрон с грузоподъемностью 80 кг за $12 50007.07.25
Компания DJI анонсировала новый дрон FlyCart 100 (FC100), предназначенный для логистики и промышленного применения. В отличие от обычных потребительских моделей, этот аппарат рассчитан на перевозку тяжелых грузов в сложных условиях.
Характеристики и возможности
Максимальный взлетный вес FlyCart 100 составляет 149,9 кг. При полной загрузке (80 кг) дрон способен преодолевать до 6 км. В конфигурации с двумя аккумуляторами дальность увеличивается: до 12 км при грузоподъемности 65 кг и до 26 км — без груза.
Модель оснащена 62-дюймовыми пропеллерами из углеродного волокна и коаксиальной системой двойных роторов. Устройство защищено по стандарту IP55 и может работать при температуре от -20 до +40°C, подниматься на высоту до 6000 метров и выдерживать ветер до 12 м/с.
Энергосистема и безопасность
FlyCart 100 питается от аккумулятора DB2160 ёмкостью 41 Ач. Поддерживается быстрая зарядка — полный цикл занимает 9 минут при использовании фирменной станции DJI, а также функция горячей замены батарей.
Дрон оснащен рядом функций для стабильной и безопасной транспортировки: системой автоматической балансировки груза, сенсором веса в реальном времени и моторизованным крюком для фиксации. Для безопасности предусмотрен встроенный парашют, который срабатывает даже при максимальной загрузке, а также сенсорный блок с лидаром, миллиметровым радаром и камерой для обнаружения препятствий в пяти направлениях.
Управление и цена
Управление осуществляется с помощью контроллера RC Plus 2, оснащенного 7-дюймовым дисплеем. Поддерживается работа двух операторов и подключение по протоколу DJI O4. Дрон также совместим с облачным сервисом DJI для планирования и мониторинга миссий.
Стоимость базовой версии FlyCart 100 с зарядным устройством составляет около $12 500. Расширенный комплект с зарядной станцией обойдется в $16 700.
Помимо FC100, компания готовит к выпуску 360-градусную камеру и дрон Mini 5 Pro, подробности о которых пока не раскрываются.
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