DJI FlyCart 100 – дрон з вантажопідйомністю 80 кг за $12 500

Компанія DJI анонсувала новий дрон FlyCart 100 (FC100), призначений для логістики та промислового застосування. На відміну від звичайних споживчих моделей цей апарат розрахований на перевезення важких вантажів у складних умовах.

Характеристики та можливості

Максимальна злітна вага FlyCart 100 складає 149,9 кг. При повному завантаженні (80 кг) дрон здатний долати до 6 км. У конфігурації з двома акумуляторами дальність збільшується: до 12 км при вантажопідйомності 65 кг і до 26 км без вантажу.

Модель оснащена 62-дюймовими пропелерами з вуглецевого волокна та коаксіальною системою подвійних роторів. Пристрій захищений за стандартом IP55 і може працювати при температурі від -20 до +40 ° C, підніматися на висоту до 6000 метрів та витримувати вітер до 12 м/с.

Енергосистема та безпека

FlyCart 100 живиться від акумулятора DB2160 ємністю 41 Ач. Підтримується швидка зарядка – повний цикл займає 9 хвилин під час використання фірмової станції DJI, а також функція гарячої заміни батарей.

Дрон оснащений рядом функцій для стабільного та безпечного транспортування: системою автоматичного балансування вантажу, сенсором ваги в реальному часі та моторизованим гаком для фіксації. Для безпеки передбачений вбудований парашут, який спрацьовує навіть при максимальному завантаженні, а також сенсорний блок із лідером, міліметровим радаром та камерою для виявлення перешкод у п’яти напрямках.

Керування та ціна

Управління здійснюється за допомогою контролера RC Plus 2, оснащеного 7-дюймовим дисплеєм. Підтримується робота двох операторів та підключення за протоколом DJI O4.

Вартість базової версії FlyCart 100 із зарядним пристроєм становить близько $12 500. Розширений комплект із зарядною станцією коштуватиме $16 700.

Крім FC100, компанія готує до випуску 360-градусну камеру та дрон Mini 5 Pro, подробиці про які поки що не розкриваються.