DJI больше не ограничивает полеты дронов над аэропортами и военными базами21.01.25
Китайская компания DJI, крупнейший производитель дронов в мире, с 13 января 2025 года отключила систему геозонирования (GEO) в своих приложениях DJI Fly и DJI Pilot, заменив её на систему предупреждений о полётах в контролируемых зонах, соответствующих стандартам FAA (Федерального авиационного управления США). Теперь оператору будет предоставляться информация о входе в воздушное пространство Enhanced Warning Zones, но решение о продолжении полёта остаётся на его усмотрение.
Изменения в правилах полетов на дронах
Ранее система GEO автоматически блокировала возможность управления дроном в так называемых Restricted Zones (зоны, где полёты запрещены). С новым обновлением пользователь получает лишь предупреждение и рекомендацию соблюдать правила FAA.
DJI объясняет отказ от системы GEO тем, что с момента её внедрения в 2013 году мировое законодательство в области использования дронов значительно эволюционировало. Геозонирование, созданное как добровольная мера безопасности для предотвращения полётов в запрещённые зоны, теперь считается избыточным из-за наличия официальных правил в большинстве стран.
Эксперты и аналитики, включая издание Hunterbrook, выражают опасения, что снятие ограничений на полёты над стратегически важными объектами (такими как аэропорты, военные базы или тюрьмы) приведёт к росту расходов на разработку и развертывание технологий борьбы с дронами.
Изменения вызвали особенно острые споры после инцидента в Калифорнии, где беспилотник DJI столкнулся с противопожарным самолётом, что привело к повреждениям.
Глобальная доступность обновления
Обновление GEO уже действует в ряде стран ЕС, включая Германию, Францию, Бельгию, Финляндию и Люксембург, с января 2024 года. Ожидается, что остальные страны ЕС под юрисдикцией EASA получат обновление в течение января 2025 года.
Компания DJI контролирует около 90% мирового рынка потребительских дронов, но её репутация неоднократно подвергалась критике. Дроны DJI используются как в легальных, так и в противоправных целях, включая шпионаж, контрабанду и военные операции.
В последнее время DJI обвиняли в наращивании поставок в Россию и ограничении продаж в Украине, что усилило давление на компанию со стороны США, где ей грозит полный запрет на деятельность.
DJI подчёркивает важность соблюдения местных законов и правил при использовании дронов. Для полётов в Enhanced Warning Zones операторам необходимо заранее получить разрешение от FAA и ознакомиться с правилами на ресурсе FAA No Drone Zone.
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