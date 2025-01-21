DJI більше не обмежує польоти дронів над аеропортами та військовими базами21.01.25
Китайська компанія DJI, найбільший виробник дронів у світі, з 13 січня 2025 року відключила систему геозонування (GEO) у своїх додатках DJI Fly та DJI Pilot, замінивши її на систему попереджень про польоти в контрольованих зонах, що відповідають стандартам FAA (Федерального авіаційного управління) . Тепер оператору надаватиметься інформація про вхід у повітряний простір Enhanced Warning Zones, але рішення про продовження польоту залишається на його розсуд.
Зміни у правилах польотів на дронах
Раніше система GEO автоматично блокувала можливість керування дроном у так званих Restricted Zones (зони, де польоти заборонені). З новим оновленням користувач отримує лише попередження та рекомендацію дотримуватись правил FAA.
DJI пояснює відмову від системи GEO тим, що з моменту її впровадження у 2013 році світове законодавство у сфері використання дронів значно еволюціонувало. Геозонування, створене як добровільний захід безпеки для запобігання польотам у заборонені зони, тепер вважається надлишковим через наявність офіційних правил у більшості країн.
Експерти та аналітики, включаючи видання Hunterbrook, висловлюють побоювання, що зняття обмежень на польоти над стратегічно важливими об’єктами (такими як аеропорти, військові бази чи в’язниці) призведе до зростання витрат на розробку та розгортання технологій боротьби з дронами.
Зміни викликали особливо гострі суперечки після інциденту в Каліфорнії, де безпілотник DJI зіштовхнувся із протипожежним літаком, що призвело до пошкоджень.
Глобальна доступність оновлення
Оновлення GEO вже діє у низці країн ЄС, включаючи Німеччину, Францію, Бельгію, Фінляндію та Люксембург, з січня 2024 року. Очікується, що решта країн ЄС під юрисдикцією EASA отримають оновлення протягом січня 2025 року.
Компанія DJI контролює близько 90% світового ринку споживчих дронів, але її репутація неодноразово критикувалася. Дрони DJI використовуються як у легальних, так і в протиправних цілях, включаючи шпигунство, контрабанду та військові операції.
Останнім часом DJI звинувачували у нарощуванні постачань до Росії та обмеження продажу в Україні, що посилило тиск на компанію з боку США, де їй загрожує повна заборона діяльності.
DJI підкреслює важливість дотримання місцевих законів та правил при використанні дронів. Для польотів в Enhanced Warning Zones операторам необхідно заздалегідь отримати дозвіл від FAA та ознайомитись із правилами на ресурсі FAA No Drone Zone.
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DJI більше не обмежує польоти дронів над аеропортами та військовими базами DJI дрон
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