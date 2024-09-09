Десктоп Acer Predator Orion 7000 первым получил не анонсированный процессор Intel Core Ultra 200K09.09.24
Acer представила новый игровой ПК Predator Orion 7000, который стал первым настольным компьютером, оснащённым процессором Intel Core Ultra 200K (Arrow Lake-S). Эта платформа пока официально не анонсирована, но уже указана на странице продукта, что даёт представление о её характеристиках. Arrow Lake-S станет первой платформой для настольных ПК с встроенным NPU, что ранее было доступно только в ноутбуках и встроенных системах.
Одной из ключевых особенностей Predator Orion 7000 является слот M.2, позволяющий извлекать накопитель без необходимости доступа к материнской плате, что упрощает его замену или обновление. Подключение и работа этого разъема пока остаются неясными.
ПК оснащен системой охлаждения Cyclone X 360 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, что обеспечит отличную производительность в играх. Predator Orion 7000 поддерживает Thunderbolt 4 и Wi-Fi до 46 Гбит/с. Он оборудован жестким диском объёмом до 4 ТБ и твердотельным накопителем PCIe M.2 NVMe, что позволит хранить множество игр и данных.
Acer пока не раскрыла цену и дату выхода нового ПК, но ожидается, что Intel анонсирует Arrow Lake-S в середине октября, и запуск Predator Orion 7000 может состояться вскоре после этого.
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