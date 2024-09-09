Настільний ПК Acer Predator Orion 7000 першим отримав неанонсований процесор Intel Core Ultra 200K

Acer представила новий ігровий ПК Predator Orion 7000, який став першим настільним комп’ютером, оснащеним процесором Intel Core Ultra 200K (Arrow Lake-S). Ця платформа поки що офіційно не анонсована, але вже вказана на сторінці продукту, що дає уявлення про її характеристики. Arrow Lake-S стане першою платформою для настільних ПК із вбудованим NPU, що раніше було доступне лише в ноутбуках та вбудованих системах.

Однією з ключових особливостей Predator Orion 7000 є слот M.2, що дозволяє витягувати накопичувач без необхідності доступу до материнської плати, що спрощує заміну або оновлення. Підключення та робота цього роз’єму поки що залишаються неясними.

ПК оснащений системою охолодження Cyclone X 360 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090, що забезпечить відмінну продуктивність в іграх. Predator Orion 7000 підтримує Thunderbolt 4 та Wi-Fi до 46 Гбіт/с. Він обладнаний жорстким диском об’ємом до 4 ТБ та твердотілим накопичувачем PCIe M.2 NVMe, що дозволить зберігати безліч ігор та даних.

Acer поки не розкрила ціну та дату виходу нового ПК, але очікується, що Intel анонсує Arrow Lake-S у середині жовтня, і запуск Predator Orion 7000 може відбутися невдовзі після цього.