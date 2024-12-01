STALKER 2 отзывы: россияне платят за негатив01.12.24
S.T.A.L.K.E.R. 2 стала целью массовой кампании с негативными отзывами, что вызвало подозрения в организованной попытке дискредитации проекта. Основная версия объясняет это как реакцию на успех игры и её символическое значение в контексте российско-украинской войны. Кампания выглядит примитивной и сосредоточена на привлечении людей через Telegram за минимальные суммы вознаграждения.
Согласно сообщениям, российские тролли предлагают пользователям небольшие деньги за негативные комментарии и отзывы в Steam, TikTok и других платформах. В Steam, например, за отзыв по шаблону предлагают 100 рублей, а за более проработанный — до 450 рублей. В TikTok вознаграждение еще скромнее: 80 копеек за комментарий или 5 рублей за каждые 200 просмотров негативного видео.
Геймеры на Reddit и X высмеяли эту попытку манипуляции, подчеркивая абсурдность предложенных сумм. Многие даже предложили использовать деньги троллей, чтобы купить игру и оставить положительные отзывы. Это привело к тому, что кампания привлекла больше внимания к самой игре, чем к её недостаткам.
Сталкер 2 воспринимается не только как долгожданный игровой проект, но и как символ стойкости Украины перед лицом российской агрессии. Разработчики из GSC Game World называют игру «письмом любви к Украине», созданным в условиях войны. Даже несмотря на технические трудности, проект получил положительные отклики от сообщества, что, вероятно, стало причиной таких атак.
Подобные действия не только выставляют организаторов в нелепом свете, но и служат лишним напоминанием о том, насколько важна эта игра как культурное явление.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стремительно завоевывает популярность, став одной из самых продаваемых игр этого года. По данным аналитической компании Video Game Insights, с момента выхода и на 25 ноября 2024 года игру приобрели уже более 1,4 миллиона человек.
Среди покупателей больше всего игроков оказалось из США — 22% всех продаж. На втором месте Украина с 16%, что неудивительно, учитывая местную тематику игры. Германия и Китай также демонстрируют высокий интерес, обеспечив совместно 14% от общего числа покупок.
Максимальное количество одновременных игроков достигло 121 тысячи, а спустя пять дней после релиза пользователи в среднем проводят в игре Сталкер 2 по 7,5 часов ежедневно, исследуя Зону.В Steam проект получил 78% положительных отзывов, подтверждая успех среди игроков.
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STALKER 2 отзывы: россияне платят за негатив война игры
Негативные отзывы S.T.A.L.K.E.R. 2 оплачиваются россиянами, но… недорого. Игра стала объектом информационной атаки и поэтому STALKER воспринимается не только как игровой проект, но и как символ стойкости Украины перед лицом российской агрессии.
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