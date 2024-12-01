Грошей немає? росіяни пропонують копійки за негативні відгуки про S.T.A.L.K.E.R. 201.12.24
S.T.A.L.K.E.R. 2 стала метою масової кампанії з негативними відгуками, що викликало підозри в організованій спробі дискредитації проекту. Основна версія пояснює це як реакцію на успіх гри та її символічне значення у контексті російсько-української війни. Кампанія виглядає примітивною та зосереджена на залученні людей через Telegram за мінімальні суми винагороди.
Згідно з повідомленнями, російські тролі пропонують користувачам невеликі гроші за негативні коментарі та відгуки у Steam, TikTok та інших платформах. У Steam, наприклад, за відгук за шаблоном пропонують 100 рублів, а за більш опрацьований – до 450 рублів. У TikTok винагорода ще скромніша: 80 копійок за коментар або 5 рублів за кожні 200 переглядів негативного відео.
Геймери на Reddit і X висміяли цю спробу маніпуляції, наголошуючи на абсурдності запропонованих сум. Багато хто навіть запропонував використовувати гроші тролів, щоб купити гру і залишити позитивні відгуки. Це призвело до того, що кампанія привернула більше уваги до гри, ніж до її недоліків.
Сталкер 2 сприймається не лише як довгоочікуваний ігровий проект, а й як символ стійкості України перед російською агресією. Розробники з GSC Game World називають гру «листом любові до України», створеним в умовах війни. Навіть незважаючи на технічні труднощі, проект отримав позитивні відгуки від спільноти, що, ймовірно, спричинило такі атаки.
Подібні дії не лише виставляють організаторів у безглуздому світлі, а й служать зайвим нагадуванням про те, наскільки важлива ця гра як культурне явище.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стрімко завойовує популярність, ставши однією з найпопулярніших ігор цього року. За даними аналітичної компанії Video Game Insights, з моменту виходу гру придбали вже понад 1,4 мільйона людей.
Серед покупців найбільше гравців виявилося із США — 22% усіх продажів. На другому місці Україна з 16%, що не дивно з огляду на місцеву тематику гри. Німеччина та Китай також демонструють високий інтерес, забезпечивши спільно 14% від загальної кількості покупок.
Максимальна кількість одночасних гравців досягла 121 тисячі, а через п’ять днів після релізу користувачі в середньому проводять у грі Сталкер 2 по 7,5 години щодня, досліджуючи Зону.У Steam проект отримав 78% позитивних відгуків, підтверджуючи успіх серед гравців.
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