Decathlon выпустила электросамокаты BTWIN SD500e и BTWIN MD500e с моторами 350 Вт и скоростью до 25 км/ч02.10.24
Decathlon представила два новых электросамоката — BTWIN SD500e и BTWIN MD500e, которые уже доступны на европейском рынке.
Основные характеристики:
- Мощность двигателя: 350 Вт (максимальная скорость до 25 км/ч).
- Запас хода:
- SD500e: аккумулятор на 5,2 А-ч (до 25 км).
- MD500e: аккумулятор на 10,4 А-ч (до 35 км).
- Дисплей: показывает скорость, режим работы и уровень заряда.
- Тормоза: передний моторный тормоз и задний дисковый тормоз.
- Шины: 10-дюймовые бескамерные для комфортной езды.
- Цвет:
- SD500e: серый.
- MD500e: черный.
- Вес: около 16,2 кг.
- Водонепроницаемость: стандарт IPX5.
- Габариты: подходят для людей до 1,95 м ростом, выдерживают нагрузку до 100 кг.
Цены:
- SD500e — 299 евро.
- MD500e — 399 евро.
В этом году и компания Acer обновила свой ассортимент электротранспорта, добавив в существующую линейку две новые модели электросамокатов и электровелосипед для передвижения по городу. Владельцы самокатов Acer ES Series смогут преодолевать до 60 км расстояния на одном заряде аккумулятора, а велосипед eUrban eBike предлагает запас хода до 110 км. Оба этих е-транспорта мы уже протестировали и предлагаем почитать о них подробно в наших обзорах.
Новый самокат Acer ES Series 5 Advance почти на 40% мощнее своего предшественника. Он получил 36-вольтовый двигатель на 500 Вт с пиковой мощностью 833 Вт, который обеспечивает разгон до максимальной разрешенной скорости 25 км/ч. Самокат обеспечивает подъем по дорогам с уклоном 22% и выдерживает нагрузку до 120 кг. Вес новинки составляет 18,5 кг, а размеры в разложенном виде — 121x49x120 см.Это складной электросамокат с алюминиевой рамой и 10-дюймовыми колесами с ПУ шинами.
Модель Acer ES Series 3 Advance легче и компактнее. Она имеет вес 16 кг и размеры 107x49x120 см, а диаметр колес составляет 8,5 дюйма с клиренсом 8,5 см. Устройство оборудовано литий-ионным аккумулятором на 7,8 А-ч, который обеспечивает дальность хода до 20-25 км. Комплектный 36-вольтовый двигатель на 350 Вт с пиковой мощностью 728 Вт обеспечивает разгон до 25 км/ч. Самокат имеет грузоподъемность до 120 кг и способен двигаться вверх под уклоном до 20%. Как и старшая модель, он имеет четыре режима скорости.
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Decathlon выпустила электросамокаты BTWIN SD500e и BTWIN MD500e с моторами 350 Вт и скоростью до 25 км/чэлектротранспорт
Decathlon представила два новых электросамоката — BTWIN SD500e и BTWIN MD500e, которые уже доступны на европейском рынке.
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