Decathlon выпустила электросамокаты BTWIN SD500e и BTWIN MD500e с моторами 350 Вт и скоростью до 25 км/ч

Decathlon представила два новых электросамоката — BTWIN SD500e и BTWIN MD500e, которые уже доступны на европейском рынке.

Основные характеристики:

Мощность двигателя: 350 Вт (максимальная скорость до 25 км/ч).

Запас хода: SD500e: аккумулятор на 5,2 А-ч (до 25 км). MD500e: аккумулятор на 10,4 А-ч (до 35 км).

Дисплей: показывает скорость, режим работы и уровень заряда.

Тормоза: передний моторный тормоз и задний дисковый тормоз.

Шины: 10-дюймовые бескамерные для комфортной езды.

Цвет: SD500e: серый. MD500e: черный.

Вес: около 16,2 кг.

Водонепроницаемость: стандарт IPX5.

Габариты: подходят для людей до 1,95 м ростом, выдерживают нагрузку до 100 кг.

Цены:

SD500e — 299 евро.

MD500e — 399 евро.

В этом году и компания Acer обновила свой ассортимент электротранспорта, добавив в существующую линейку две новые модели электросамокатов и электровелосипед для передвижения по городу. Владельцы самокатов Acer ES Series смогут преодолевать до 60 км расстояния на одном заряде аккумулятора, а велосипед eUrban eBike предлагает запас хода до 110 км. Оба этих е-транспорта мы уже протестировали и предлагаем почитать о них подробно в наших обзорах.

Новый самокат Acer ES Series 5 Advance почти на 40% мощнее своего предшественника. Он получил 36-вольтовый двигатель на 500 Вт с пиковой мощностью 833 Вт, который обеспечивает разгон до максимальной разрешенной скорости 25 км/ч. Самокат обеспечивает подъем по дорогам с уклоном 22% и выдерживает нагрузку до 120 кг. Вес новинки составляет 18,5 кг, а размеры в разложенном виде — 121x49x120 см. Это складной электросамокат с алюминиевой рамой и 10-дюймовыми колесами с ПУ шинами.

Модель Acer ES Series 3 Advance легче и компактнее. Она имеет вес 16 кг и размеры 107x49x120 см, а диаметр колес составляет 8,5 дюйма с клиренсом 8,5 см. Устройство оборудовано литий-ионным аккумулятором на 7,8 А-ч, который обеспечивает дальность хода до 20-25 км. Комплектный 36-вольтовый двигатель на 350 Вт с пиковой мощностью 728 Вт обеспечивает разгон до 25 км/ч. Самокат имеет грузоподъемность до 120 кг и способен двигаться вверх под уклоном до 20%. Как и старшая модель, он имеет четыре режима скорости.