Decathlon випустила електросамокати BTWIN SD500e та BTWIN MD500e з моторами 350 Вт та швидкістю до 25 км/год.

Decathlon представила два нові електросамокати – BTWIN SD500e і BTWIN MD500e, які вже доступні на європейському ринку.

Основні характеристики:

Потужність двигуна: 350 Вт (максимальна швидкість до 25 км/год).

Запас ходу: SD500e: акумулятор на 5,2 А-год (до 25 км). MD500e: акумулятор на 10,4 А-год (до 35 км).

Дисплей: показує швидкість, режим роботи та рівень заряду.

Гальма: переднє моторне гальмо та заднє дискове гальмо.

Шини: 10-дюймові безкамерні для комфортної їзди.

Колір: SD500e: сірий. MD500e: чорний.

Вага: близько 16,2 кг.

Водонепроникність: стандарт IPX5.

Габарити: підходять для людей до 1,95 м зростом, витримують навантаження до 100 кг.

Ціни:

SD500e – 299 євро.

MD500e – 399 євро.

Цього року і компанія Acer оновила свій асортимент електротранспорту, додавши до існуючої лінійки дві нові моделі електросамокатів та електровелосипед для пересування містом. Власники самокатів Acer ES Series зможуть долати до 60 км. відстані на одному заряді акумулятора, а велосипед eUrban eBike пропонує запас ходу до 110 км. Обидва ці е-транспорти ми вже протестували і пропонуємо почитати про них докладно у наших оглядах.

Новий самокат Acer ES Series 5 Advance майже на 40% потужніший за свого попередника. Він отримав 36-вольтовий двигун на 500 Вт з піковою потужністю 833 Вт, який забезпечує розгін до максимальної швидкості 25 км/год. Самокат забезпечує підйом дорогами з ухилом 22% і витримує навантаження до 120 кг. Вага новинки складає 18,5 кг, а розміри в розкладеному вигляді – 121x49x120 см. “> < /a>Це складний електросамокат з алюмінієвою рамою та 10-дюймовими колесами з ПУ шинами.

Модель Acer ES Series 3 Advance легша і компактніша. Вона має вагу 16 кг і розміри 107x49x120 см, а діаметр коліс становить 8,5 дюйми з кліренсом 8,5 см. Пристрій обладнано літій-іонним акумулятором на 7,8 А-год, який забезпечує дальність ходу до 20-25 км. Комплектний 36-вольтовий двигун на 350 Вт із піковою потужністю 728 Вт забезпечує розгін до 25 км/год. Самокат має вантажопідйомність до 120 кг і здатний рухатися вгору під нахилом до 20%. Як і старша модель, він має чотири режими швидкості.